Viņa informēja, ka grāmata ir vairāku gadu pētniecības rezultāts, kuras tapšanā piedalījusies pētnieku grupa ar romu kopienas iesaisti.
Albumā apkopotas arhīvu fotogrāfijas, kurās redzamas romu kopienas visās trijās Baltijas valstīs pirms Otrā pasaules kara. Fotogrāfiju atlasē iekļautas gan vēsturiskās tēmas (tradicionālais apģērbs, ceļošana un nometņošana, tirgi, zīlēšana, zirgi, sadursmes ar policiju, genocīda jautājumi), gan studiju portreti un arī fotogrāfijas, kas izaicina stereotipus un parāda romus kā līdzvērtīgu pilsoniskās sabiedrības daļu.
Grāmatā iekļauti sešu Baltijas valstu pētnieku raksti par romu mantojumu un romu vēstures avotu stāvokli arhīvos. Tāpat grāmatā lasāms arī romu vēstures apraksts par katru no Baltijas valstīm.
Savukārt fotogrāfiju izlasi papildina komentāri, ko kopīgi sagatavojuši pētnieki un romi.
Grāmatas moto autore ir Ventspils romu mediatore un romu sieviešu biedrības "Sāre khetene" valdes priekšsēdētāja Malda Avramenko. Viņa aicina nekādā gadījumā necenzēt fotogrāfijas. "Ir jāredz gan sliktais, gan labais. Un, tikko mēs sākam skatīties - jā, es atceros, kā man vecāmāte stāstīja, kad es biju piņģerots. Viņa pat manam dēlam kaut ko stāstīja, un viņš saka - jā, es atceros. Tāpēc mēs arī esam, kas varam jauniešiem pastāstīt. Kad viņi paaugsies, tas paliks prātā un nekur nepazudīs. Un viņi varēs stāstīt tālāk saviem bērniem," saka Avramenko.
Grāmatas pirmizdevums klajā nāca 2024. gadā Lietuvā pētnieces Agņeškas Avinas Ileri vadībā, tajā iekļauts pilns teksta apjoms lietuviešu un angļu valodā. Grāmatas sastādītāji ir Ileri, Gopals Mihailovskis, Ieva Garda-Rozenberga, Ieva Vīvere, Anete Rosa un Eva Līza Rohta-Jilmaza. Latvijas izdevuma dizaina autore ir Anete Krūmiņa.
Fotoalbuma atvēršanas svētki gaidāmi 24. oktobrī plkst. 13 Draugu telpā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.