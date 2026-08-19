Izstādē "Tomāti un garšaugi" piedalīsies arī audzētājs no Ikšķiles

Izstāde norisināsies sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu kluba "Tomāts" kolekcionāriem un selekcionāriem.
Apmeklētājiem būs iespēja aplūkot apmēram 300 tomātu šķirnes. Līdzās Latvijā un pasaulē jau iecienītām šķirnēm būs apskatāmi arī selekcijas jaunumi. Savukārt garšaugu audzētāji iepazīstinās ar dažādu veidu piparmētrām, baziliku, rozmarīnu, lavandu, kariju, lauru lapu koku, kolas koku, nokarenajiem spinātiem un citiem garšaugiem.
Dārzniecība "Neslinko" piedāvās apskatei gan 120 šķirņu tomātus, gan bagātīgu garšaugu klāstu. Bez ikšķilieša Anatolija Silina izstādē piedalīsies arī audzētājas Marija Tocupe un Linda Gintēna no Vilces, Valdis Pūliņš un Valentīna Cuznetova no Laucienas, Linda Grotupe no Mārupes un Darja Jurevič no Rīgas.
Katrs izstādes apmeklētājs varēs saņemt dārzkopju konsultācijas par tomātu un garšaugu audzēšanu un izmantošanu, kā arī iegādāties sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā.
Attēls: Latvijas Nacionālais dabas muzejs