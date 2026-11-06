Izstādes, koncerti un meistarklases – ko šajā nedēļas nogalē piedzīvot un izdzīvot Ogres novadā?

6. novembris
Aprēķina komēdija "Svešā nauda" Ogrē – plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Svešā nauda” ir viegls, asprātīgs un absurdi smieklīgs stāsts par to, kā nauda spēj izsist cilvēkus no līdzsvara. Režisore – Inga Krasovska.
7. novembris
V Bērnu un jauniešu vokālais konkurss "Nots pie nots" Ogrē – plkst. 10.00 Ogres novada Kultūras centrā. Konkursa organizators – biedrība “Nots pie Nots”.
Meistarklase “Epoksīda rotas” Ogrē – plkst. 11.00-15.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā. Vadīs Diāna Valtere. Nodarbības cena: 45,00 eur.
Leļļu teātra izrāde bērniem un vecākiem “Lācis un viņa draugi” Ikšķilē – plkst. 11.00 Ikšķiles Tautas namā. Biļetes www.bilesuparadize.lv.
Vidzemes Prozas lasījumu fināla pasākums Ogrē – plkst. 17.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā. Savus prozas darbus lasīs pieci Vidzemes autori: Dana Ozoliņa (Lielvārde), Tāra Brakanska (Olaine), Zane Eniņa (Inčukalns), Līva Auziņa (Babīte) un Nikola Apšvalka (Saulkrasti). Vakaru vadīs Lolita Tomsone – rakstniece un Žaņa Lipkes memoriāla direktore. Muzikālu priekšnesumu sniegs ģitārists Mārcis Auziņš.
Koncerts DZIESMU PĒRLES | Anta Eņģele & Melisa Debora Kaškura Ķegumā – plkst. 18.00 Ķeguma Tautas namā. Savu dzimšanas dienu mēnesī dziesminieces Anta Eņģele un Melisa Debora Kaškura aicina klausītājus tikties īpašā, skaistākajām latviešu melodijām piepildītā koncertā “Dziesmu pērles”! Biļešu cena: 15,00 EUR, biļetes iespējams iegādāties www.bilesuparadize.lv vai Ķeguma TN kasē darba laikā.
Komēdija "Ne viss ir tā, kā izskatās" Ķeipenē – plkst.18.00 Ķeipenes Tautas namā. Lomās: Jānis Kirmuška, Samira Adgezalova vai Lienīte Osipova, Ance Kukule-Sniķere, Aīda Ozoliņa, Romāns Bargais vai Artis Drozdovs, Voldemārs Šoriņš vai Jānis Skanis. Režisors, lugas tulkotājs: Voldemārs Šoriņš. Biļetes cena 10 eiro
Deju koncerts "Man pieder tēvu zeme" Lielvārdē – plkst. 19.00 Lielvārdes kultūras namā. Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvs LĀČPLĒSIS ar draugiem. Ieejas maksa 5 eiro.
Atpūtas vakars ar brāļiem Puncuļiem Lauberē – plkst. 21.00 Lauberes Kultūras namā. Biļetes cena 10 eiro. Neiztrūkstoši – dārzeņu loterija!
8. novembris
Rotu meistarklase Mazozolos – plkst. 11.00 Mazozolu pagasta Tautas namā. Pieteikšanās: 22408067. Dalības maksa – 15,00 eiro.
Rokopera "Mauglis" Ogrē – plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Rokopera "Mauglis" ir vērienīgākais muzikālais iestudējums bērniem un jauniešiem, kas tapis pēdējo gadu laikā. Izrāde tapusi, pieminot komponistu Mārtiņu Braunu viņa 75.dzimšanas dienā. Režisors Jānis Mūrnieks. Biļetes www.bilesuparadize.lv
Senās mūzikas ansambļa “Modus Vivendi” 20 gadu jubilejas koncerts Jumpravā – plkst. 15.00 Jumpravas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Ieeja bez maksas.
Izrāde “Vecus kokus nepārstāda” Madlienā – plkst. 16.00 Madlienas Kultūras namā. Ineses Tālmanes luga Kristīnes Klētnieces-Sīkas režijā. Ieejas maksa 3 eiro.