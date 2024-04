Izstaigājam dabas takas Ogres novadā

Ceļojumu sāksim no novada tālākās malas, kur atrodas Vedzes dabas taka. Šī taka ir vistālāk no novada centra un atrodas Vedzes upes krastā uz Ogres un Cēsu novada robežas. Kā stāsta Ogres novada Tūrisma informācijas centra informācijas konsultante Velta Riekstiņa, taku ir viegli atrast, jo tā atrodas uz pašas novada robežas un takas sākums ir redzams no ceļa. Taku atrast palīdz arī koka norāde, kas autovadītājiem padara to viegli pamanāmu.

Vedzes dabas taka nav gara, taču tā piedāvā īstu dabas baudījumu bez koka celiņiem un kāpnēm. "Man pašai tieši tāpēc tā ļoti patīk," stāsta Velta Riekstiņa. "Tajā var sajust īstu dabas tuvumu, un tā ir ļoti daudzveidīga un interesanta, jo vijas gar Vedzes upīti, gan cauri biezam mežam, gan purvam ar akaci." Taka ved pa Vedzes upes savdabīgajiem krastiem, ļaujot izbaudīt gan ainavas, gan augu pasauli. Jāņem vērā, ka gar taku ir izcirsts mežs, kas var traucēt baudīt dabu. Tomēr pie takas ir vieta, kur novietot automašīnu, nobraucot no ceļa.

Tālāk pa maršrutu atrodas dabas taka "Ogres upes ielejā", kas ierīkota dabas parkā "Ogres ieleja". Taka atrodas pie Senogres tilta Meņģeles pagastā un ir 2,5 kilometrus gara. Lai gan dabas parks Valsts nozīmes dabas parka statusu saņēma jau 2004. gadā, kā stāsta Tūrisma informācijas centra informācijas konsultante Velta Riekstiņa, pati taka labiekārtota un apmeklētājiem atvērta tikai nesen.



Taka ir pilnībā apsaimniekota un piedāvā ērtu pastaigu: ierīkotas labas stāvvietu zonas, informatīvie stendi, laivu piestātne un piknika vieta. Kā atzīst Velta Riekstiņa, daba takai "Ogres upes ielejā" vēl nav plašas atpazīstamības, jo tā ir salīdzinoši jauna. " Labiekārtošanas darbi uzsākti pirms aptuveni pieciem gadiem," stāsta Velta Riekstiņa. Taču taka jau tagad ļauj baudīt gleznainas Ogres upes ielejas krastu ainavas, mežus, pļavas, upju krāces, kraujas, avotus, dižakmeņus un dižkokus.

Dabas parka teritorijā ir izveidots arī 35 kilometrus garš apļveida velomaršruts. "Tas ir patiešām skaists," atzīst Velta Riekstiņa, daloties savā pieredzē. "Esmu to izbraukusi ar velosipēdu rudenī, kad lapas sāka krāsoties, un skati bija pasakaini."

Turpinot ceļu, nonācām pie pastaigu takas Daugavas krastā Dzelmēs. Taka tika izveidota 2013. gadā un atrodas pie Jumpravas baznīcas. Tā ir viegli atrodama un pilnībā apsaimniekota, ar informatīviem stendiem un atpūtas vietām. Takas garums ir2 km, tā ir viegli izstaigājama, un piemērota apmeklējumam visa gada garumā. Taka ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem, kā arī aktīvās atpūtas cienītājiem, jo šeit ir ierīkotas makšķerēšanas un peldēšanas vietas.

Turpinot maršrutu, devāmies uz Ķegumu, kur pavisam nesen izveidota jauna dabas taka Daugavas krastā. Taka atrodas Daugavas labajā krastā, gar Smilšu un Daugavgrīvas ielu, un ir 1 kilometru gara. Tā ir aprīkota ar informatīvajiem stendiem, un no skatu platformas paveras gleznains skats uz Daugavu un Ķeguma HES.

Atceries noteikumus!

Uzturēšanās kārtība dabas takās:

·Ievēro kārtību: savāc atkritumus un izmet tos piemērotajā vietā.

·Esi saudzīgs pret takas infrastruktūru: izglītojošiem vides elementiem, atkritumu urnām, soliņiem un norādēm.

·Respektē citus apmeklētājus: netraucē un neliedz citiem baudīt dabu.

·Neiebrauc takā ar nepiemērotu transportu: tas var kaitēt dabai un takas segumam.

·Uzturēšanās ar suņiem: ievēro visus kārtības noteikumus.

Daudzām dabas takām ir informācijas stendi, kur aprakstīti:

·Vispārīgie uzturēšanās noteikumi.

·Specifiski takas apmeklēšanas noteikumi, ja tādi pastāv.

Atceries:

·Rūpējies par dabu un citiem apmeklētājiem!

·Izmanto atpūtas vietas (soliņus, galdiņus), bet atstāj tās tīras.

Ogres novada Tūrisma informācijas centra informācijas konsultante Velta Riekstiņa atgādina: "Ceļotājiem un pastaigu taku baudītājiem ir piedāvātas iespējas atpūsties, - soliņš, vai galdiņš, bet viens no lietošanas nosacījumiem ir ka, katrs aiz sevis savāc savus atkritumus."

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs vairākas reizes gadā rīko aktīvus pasākumus iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Seko līdzi pasākumu sarakstiem https://visitogre.lv/lv/

mājaslapā.