Jaunais resurss ir brīvi pieejams tiešsaistē un piedāvā plašu informāciju par latviešu valodas uzbūvi - vārdu daļām un to veidošanas principiem. Datubāze publicēta "GitHub" platformā un reģistrēta arī starptautiskajā "Clarin" infrastruktūrā, kas apvieno valodas tehnoloģiju resursus.
Pētnieki datubāzi vērtē kā nozīmīgu papildinājumu jau esošajiem latviešu valodas digitālajiem rīkiem, piemēram, vārdnīcām un tekstu korpusiem. To varēs izmantot gan zinātniskos pētījumos, gan praktiski, piemēram, valodas tehnoloģiju attīstībā.
Datubāze tapusi trīs gadu laikā Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta laikā LU Humanitāro zinātņu fakultātē.