Fanija, Vēsma
Fanija, Vēsma
Izveidota jauna digitāla datubāze latviešu valodas pētniecībai

Foto: LETA
Latvijas Universitātes (LU) pētnieki izstrādājuši latviešu valodas morfēmu un vārdu darināšanas modeļu datubāzi, aģentūra LETA uzzināja augstskolā.

Jaunais resurss ir brīvi pieejams tiešsaistē un piedāvā plašu informāciju par latviešu valodas uzbūvi - vārdu daļām un to veidošanas principiem. Datubāze publicēta "GitHub" platformā un reģistrēta arī starptautiskajā "Clarin" infrastruktūrā, kas apvieno valodas tehnoloģiju resursus.

Pētnieki datubāzi vērtē kā nozīmīgu papildinājumu jau esošajiem latviešu valodas digitālajiem rīkiem, piemēram, vārdnīcām un tekstu korpusiem. To varēs izmantot gan zinātniskos pētījumos, gan praktiski, piemēram, valodas tehnoloģiju attīstībā.

Datubāze tapusi trīs gadu laikā Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta laikā LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?