Kopā varēs gūt jaunas zināšanas, baudīt krāšņu rudens ainavu, svaigu skujkoku meža gaisu un uz ugunskura vārītu zupu. Tiek gaidīts ikviens interesents!
Ekskursija norisinās projektā “Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas parkam “Ogres Zilie kalni” un dabas liegumam “Daugava pie Kaibalas””, kura mērķis ir uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, izstrādājot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Ogres Zilie kalni” un dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānus, norāda pašvaldībā.
Priekšlikumus par turpmāko dabas parka “Ogres Zilie kalni” attīstības vīziju joprojām var iesniegt rakstiski, adresējot tos Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 4, LV-1004, vai plāna izstrādes administratīvajai vadītājai Līgai Jankevicai, e-pasta adrese .