Trešdiena, 20.05.2026 10:34
Salvis, Selva, Venta
Trešdiena, 20. maijs, 2026 08:53

Ja plāno brīvdienas pavadīt dabā, lūk, kas tev jāzina par jaunākajām sinoptiķu prognozēm

Leta/OgreNet
Spriežot pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm, nedēļas nogalē mākoņi ik pa laikam izklīdīs, uzspīdēs saules, un nokrišņu daudzums būs minimāls.

Ceturtdien daudzviet līs, valsts austrumos gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām piekrastē - migla. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.

Piektdien vietām īslaicīgi līs un, pūšot mērenam rietumu vējam, gaiss iesils līdz +17..+20 grādiem, daļā piekrastes temperatūra nepārsniegs +12..+16 grādus.

Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz +24 grādiem. Svētdien iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš, tādēļ prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums.  Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +5 grādiem.

Nākamnedēļ Rietumeiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs un Krievijā varētu ieplūst vēss gaiss no Arktikas.

