Ceturtdien daudzviet līs, valsts austrumos gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām piekrastē - migla. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
Piektdien vietām īslaicīgi līs un, pūšot mērenam rietumu vējam, gaiss iesils līdz +17..+20 grādiem, daļā piekrastes temperatūra nepārsniegs +12..+16 grādus.
Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz +24 grādiem. Svētdien iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš, tādēļ prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums. Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +5 grādiem.
Nākamnedēļ Rietumeiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs un Krievijā varētu ieplūst vēss gaiss no Arktikas.