Trešdiena, 07.01.2026 20:46
Digmārs, Juliāns, Rota, Zigmārs
Trešdiena, 07.01.2026 20:46
Digmārs, Juliāns, Rota, Zigmārs
Trešdiena, 7. janvāris, 2026 19:50

Jau rīt Ikšķilē Jānis Aišpurs atlasīs savu šova “Koru kari” komandu

OgreNet
Jau rīt Ikšķilē Jānis Aišpurs atlasīs savu šova “Koru kari” komandu
Publicitātes foto
Trešdiena, 7. janvāris, 2026 19:50

Jau rīt Ikšķilē Jānis Aišpurs atlasīs savu šova “Koru kari” komandu

OgreNet

Jau 8. janvārī Ikšķiles tautas namā norisināsies TV3 dziedāšanas šova “Koru kari” jaunās sezonas viena no gaidītākajām atlasēm – savu – Ikšķiles kori – veidos mūziķis Jānis Aišpurs.

Ikšķilē aicināti ierasties visi, kuri vēlas kļūt par daļu no aizraujošā muzikālā projekta, arī tie, kuri vēl nav aizpildījuši pieteikuma anketu TV3 mājaslapā.

Atlases maratons sākās šodien, 6. janvārī, Rīgā, kur kori komplektēja dziedātāja Māra Upmane-Holšteine. Ceturtdien stafeti pārņems Ikšķile, bet jau piektdien, 9. janvārī, atlase notiks Preiļu Kultūras namā kopā ar Daini Skuteli.

Sestdien, 10. janvārī, dalībnieki pulcēsies Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, kur savu kori veidos Diona Liepiņa, taču svētdien, 11. janvārī, Limbažos dziedātājus gaidīs Ingus Ulmanis.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?