Ikšķilē aicināti ierasties visi, kuri vēlas kļūt par daļu no aizraujošā muzikālā projekta, arī tie, kuri vēl nav aizpildījuši pieteikuma anketu TV3 mājaslapā.
Atlases maratons sākās šodien, 6. janvārī, Rīgā, kur kori komplektēja dziedātāja Māra Upmane-Holšteine. Ceturtdien stafeti pārņems Ikšķile, bet jau piektdien, 9. janvārī, atlase notiks Preiļu Kultūras namā kopā ar Daini Skuteli.
Sestdien, 10. janvārī, dalībnieki pulcēsies Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, kur savu kori veidos Diona Liepiņa, taču svētdien, 11. janvārī, Limbažos dziedātājus gaidīs Ingus Ulmanis.