Darba nedēļas sākumā laika apstākļus noteiks aktīvs ciklons, kas valsts teritorijai pietuvosies no dienvidaustrumiem.
Pirmdien un otrdien debesis lielākoties klās mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā nesīs lietu, vietām pat stipras lietusgāzes un pērkona negaisu. Pirmdienas vakarā un naktī uz otrdienu dažviet rietumos lietus būs ilgstošs, bet otrdien dienā nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts un rīta stundās vietām sabiezēs migla, tāpēc gan miglas, gan stipru lietusgāžu laikā redzamība var būtiski pasliktināties.
Šajās dienās pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas.
Pirmdienas naktī gaisa temperatūra pieturēsies +7…+12 grādu robežās. Kurzemē būs nedaudz vēsāk, bet otrdienas nakts būs siltāka, kad gaidāmi +9…+12 grādi, austrumos +12…+14 grādi. Savukārt dienās daudzviet termometra stabiņš pakāpsies līdz +15…+20 grādiem, vietām ziemeļaustrumu rajonos pat līdz +22 grādu atzīmei. Piekrastē gaiss būs nedaudz vēsāks.
Trešdien laikapstākļi būs mierīgāki - saule mīsies ar mākoņiem. Lietus gaidāms galvenokārt austrumu rajonos, savukārt vējš saglabāsies lēns.
Trešdienas naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz +5…+9 grādu atzīmei, bet galējos austrumu rajonos gaisa temperatūra pieturēsies +10…+11 grādu robežās. Tikmēr dienā gaisa gaiss iesils līdz +17…+21 grādiem, piekrastē līdz +12…+16 grādiem.
Savukārt nedēļas izskaņā laiks kļūs siltāks plašākā teritorijā. Naktīs teju visā valstī termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par +10 grādu atzīmi, bet dienās dažviet tas pakāpsies līdz +24 grādu atzīmei. Mākoņu debesīs kļūs vairāk, tādēļ arī bieži gaidāms lietus.