Valstslietas (Politika) ir Rietumu klasiskās politiskās zinātnes pamata teksts, kas paliekoši ietekmējis gan pirmsapgaismības autorus, gan arī modernā perioda un mūsdienu domātājus. Aristotels definē valsti kā īpaša veida pilnīgotu kopienu, kuras mērķis ir cilvēku laime un laba dzīve un kura dabiski izaug no pirmās un fundamentālās vienības – ģimenes. Viņš piedāvā Rietumu vēsturē senākos zināmos filozofiskos argumentus pret komunismu un pret iekarojumos balstītu imperiālismu, kā arī pret ģimenes un vecāku–bērnu radniecības saišu izšķīdināšanu vai saraušanu.
Šajā grāmatā atrodams, iespējams, slavenākais citāts valstslietu zinātņu vēsturē: “cilvēks ir politisks dzīvnieks” jeb, precīzāk, kā šajā tulkojumā: “cilvēks ir valstiska dzīva būtne”, kā arī skaidrojums ietekmīgajai tēzei, ka tikai tas, kurš iemācījies pakļauties, mācēs valdīt.
Teksts satur virkni filozofisku iztirzājumu par valstisko tikumu, labāko jeb ideālo valsti, plašu pārskatu par dažādiem pārvaldes modeļiem un iemesliem, kāpēc izveidojas, spēj turpināties vai arī sabrūk dažādas iekārtas. Teksts radies, jau antīkajā pasaulē apkopojot dažādus Aristotela iztirzājumus par valstslietām, kas bija paredzēti nevis publicēšanai, bet darbam ar studentiem viņa vadītajā mācību iestādē Likejā, Atēnās. Tas, domājams, tapis laikā starp 355. un 322., Aristotela nāves, gadu p. m. ē.
Valstslietas ir akadēmisks bilingvāls (sengrieķu–latviešu) teksta izdevums ar ievadu, komentāriem, analītisko jēdzienu rādītāju, kartēm un pēcvārdu (“Aristotela dzīve”, “Valstslietas vēsturiskā kontekstā”, “Darba uzbūve un galvenās tēzes”, “Valstslietu lasītāji”).
Tekstu izdošanai sagatavojušas, no sengrieķu valodas tulkojušas un komentējušas Agnese Irbe un Aija van Hofa. Zinātniskais redaktors: Arnis Rītups. Korektors: Arturs Hansons. Mākslinieks: Guntars Sietiņš. Kartes: Eduards Gailis. Cietie vāki. 693 lpp.
Tulkojums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Grāmatu var iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās un no izdevēja – eveikalā www.peripatos.lv