Foto: freepik
Jaunā nedēļa sāksies ar lielāku aukstumu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Nakts uz pirmdienu atkal nesīs zemākas gaisa temperatūras - gaiss atdzisīs līdz -14, -19 grādiem, vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pat stiprs sals -20, -23 grādu robežās. Debesīs mākoņu būs maz, tie nokrišņus nenesīs, bet, pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos sabiezēs migla.

Auksta nakts gaidāma arī galvaspilsētā, kur gaiss atdzisīs līdz -15, -17 grādiem, par grādu vai diviem zemāka temperatūra gaidāma tālāk no pilsētas centra. Laiks būs sauss un ar lēnu vēju.

Pirmdien debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, un vēl rīta stundās atsevišķos rajonos saglabāsies migla.

Gaisa temperatūra pirmdien Latvijā paaugstināsies līdz -6, -11 grādiem, bet vietām piekrastē gaiss iesils līdz -5, -6 grādiem.

Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Pūtīs lēns dienvidu vējš, un gaiss iesils līdz -7, -8 grādiem.

