Svētdiena, 02.11.2025 18:53
Dzīle, Viva, Vivita
Svētdiena, 02.11.2025 18:53
Dzīle, Viva, Vivita
Svētdiena, 2. novembris, 2025 17:14

Jauna nedēļa sāksies ar pelēku pirmdienu

Leta
Jauna nedēļa sāksies ar pelēku pirmdienu
Foto: pexels.com
Svētdiena, 2. novembris, 2025 17:14

Jauna nedēļa sāksies ar pelēku pirmdienu

Leta

Jauna nedēļa sāksies ar pelēku pirmdienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Naktī debesis klās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos nesīs lietu. Vietām, galvenokārt rietumu rajonos, sabiezēs migla, dūmaka. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6…+9 grādi.

Rīgā nakts būs mākoņaina un palaikam gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +7…+8 grādi.

Diena būs lielākoties mākoņaina, un valsts teritorijas lielākajā daļā brīžiem būs vērojams neliels lietus, smidzināšana. No rīta atsevišķos rajonos vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +7...+11 grādu robežās.

Rīgā diena būs pelēcīga un brīžiem gaidāms neliels lietu, smidzināšana. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9...+10 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?