Naktī debesis klās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos nesīs lietu. Vietām, galvenokārt rietumu rajonos, sabiezēs migla, dūmaka. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6…+9 grādi.
Rīgā nakts būs mākoņaina un palaikam gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +7…+8 grādi.
Diena būs lielākoties mākoņaina, un valsts teritorijas lielākajā daļā brīžiem būs vērojams neliels lietus, smidzināšana. No rīta atsevišķos rajonos vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +7...+11 grādu robežās.
Rīgā diena būs pelēcīga un brīžiem gaidāms neliels lietu, smidzināšana. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9...+10 grādiem.