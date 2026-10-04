Jaunā nedēļa sāksies ar rudenīgu laiku

Nakts uz pirmdienu būs mākoņaina, centrālajos un austrumu rajonos nedaudz līs. Pūtīs lēns dienvidrietumu, rietumu vējš, un vietām, debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5, +10 grādiem, bet daļā piekrastes nakts būs mazliet siltāka.
Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, nakts sākumā gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, un gaiss atdzisīs līdz +9, +11 grādiem.
Jaunā darba nedēļas iesāksies ar mākoņainu laiku, daudzviet gaidāms neliels lietus un smidzināšana, un gaisa temperatūra nebūs augstāka par +11, +16 grādiem. Dienvidrietumu un rietumu vējš piekrastes tuvumā pastiprināsies un brāzmās sasniegs ātrumu līdz 17 metriem sekundē.
Rīgā, gaisam iesilstot līdz +14, +16 grādiem, dienas pirmā puse būs bez nokrišņiem, bet pēcpusdienā gaidāms neliels lietus. Debesis būs apmākušās, un pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš.