Jaunā nedēļa sāksies ar siltu un saulainu laiku

Dažviet rietumos īslaicīgs lietus. Vējš būs lēns.
Rīgā pirmdienas rīta pusē būs neliels mākoņu daudzums, bet vēlāk skaidrosies un spoži spīdēs saule, gaisu sakarsējot līdz +26 grādiem. Nokrišņu varbūtība ir neliela.
Gaidāmajā naktī laika apstākļus turpinās noteikt anticiklons, tādēļ gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Vējš būs lēns, un atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka.
Gaisa temperatūra naktī nepazemināsies zem +13...+18 grādiem, vienīgi galējos austrumu rajonos, kur rīta stundās debesis skaidrosies visvairāk, gaiss atdzisīs pat līdz +11…+12 grādiem.
Rīgā nakts paies ar daļēji mākoņainu laiku, bet bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra nebūs zemāka par +16...+18 grādiem.