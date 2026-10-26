Jaunā nedēļa - tipiski rudenīga! Vai uzspīdēs arī saule?

Otrdien un trešdien mākoņu daudzums būs mainīgs. Vairāk mākoņu būs valsts rietumos, kur otrdien naktī un no rīta gaidāms lietus. Savukārt trešdiena aizritēs bez nokrišņiem. Naktīs un no rītiem vietām veidosies migla, pasliktinot redzamību. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas otrdien piekrastes rajonos vēl saglabāsies brāzmains.
Otrdienas naktī teritorijas lielākajā daļā termometra stabiņš noslīdēs līdz +3…+7 grādu atzīmei, bet piekrastē būs siltāk - tur +7…+11 grādi. Naktī uz trešdienu gaisa temperatūra būs vēl par kādu grādu zemāka. Tikmēr diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra nepārsniegs +9…+13 grādus.
Nedēļas turpinājumā laiks kopumā saglabāsies mierīgs - saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Teju visos reģionos kādā brīdī uzlīs. Gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būtiski nemainīsies un saglabāsies līdzīgās robežās kā iepriekšējās dienās.