Jaunākās tendences izlaidumu ziediem

Tulpes

Tulpes ir lieliskas, lai nodotu sveicienus. Populārākās krāsas ir rozā, violetas, oranžas un dzeltenas. Iegādājoties tulpes svarīgi ir lai zieds izskatās vēl, ne līdz galam atvērts, bet ir redzama zieda krāsa, kā arī zieda kātam jābūt stingram. Tulpes liek vēsā ūdenī.



Peonijas

Peonijas ir pieejamas tieši izlaidumu sezonā. Peonijas bieži vien parādās tieši priecīgos notikumos. Peonijas simbolizē mīlestību, cieņu, prieku, pārticību, romantiku un skaistumu. Peonijas dāvina, lai izteiktu laba vēlējumus, prieku un labu gribu. Peonijas liek siltā ūdenī, kam var pievienot cukuru vai gāzētu ūdeni.



Amarillis

Plašāk zināms kā Ziemassvētku zieds, tomēr ir arī populārs vasarā. Amariļļa zieds simbolizē grūti izcīnītu panākumu, īpaši māksliniekiem. Grieztus amariļļa ziedus liek siltā ūdenī.



Neļķes

Neļķes ir vienkārši labs zieds ko dāvināt absolventam, kā arī tā simbolizē atbalstu un cieņu absolventam par paveikto darbu.

Baltas neļķes apzīmē mīlestību pret absolventu. Rozā neļķes apzīmē to ka sveicējs neaizmirsīs absolventu Sārtas neļķes apzīmē cieņu pret absolventa darbu. Liekot ziedus vāzē, nogriež 2-3 cm no kāta apakšas un liek vāzē kur var pievienot cukuru.



Magones

Īpaši kailstublāja magones, būs populārs zieds absolventu ziedu pušķī. Magones apzīmē piemiņu un mierinājumu, kā arī miegu. Liekot magones vāzē slīpi nogriež kāta galiņu un apdedzina to.



Orhidejas

Orhidejas simbolizē skaistumu un mīlestību. Dāvināt orhidejas ir labs veids kā absolventu iepriecināt un likt viņam justies unikālam.



Ģipsene

Ģipsene ir gan laba piedeva pušķim, gan ir skaista viena pati. Tā simbolizē brīvību un pašdisciplīnu. Ģipsenes liek vāzē ar siltu ūdeni.



Hortenzija

Hortenzijas ir ļoti populārs unikāls izlaidumu zieds. Violetas hortenzijas apzīmē cieņu par absolventa veiktajiem darbiem. Verdošā ūdenī iemērc zieda kātu un ievieto ziedu vāzē ar istabas temperatūras ūdeni.



Rozes

Rozes ir klasisks zieds ko dāvina gan absolvējot, gan citos dzīves notikumos, tomēr jāpatur galvā, ka rozes ar ērkšķiem mēdz sabojāt absolventa apģērbu. Rozes liek istabas temperatūras ūdenī, pārāk karsts vai auksts ūdens var pazemināt zieda plaukšanas laiku.



Gundegas

Āzijas gundegas arī būs populārs zieds pušķos, īpaši dēļ to spilgtajām krāsām. Gundegas apzīmē prieku un laimi. Gundegas vāzē noliek ēnainā vietā un reizi divās dienās apgriež kātu galiņus un liek svaigā istabas temperatūras ūdenī.



Eikalipts

Eikalipts ir populārs jau kādu laiku, kā praktisks augs pazīstams ar savām ārstnieciskajām īpašībām. Pušķos tas labi izskatīsies kā piedeva citiem ziediem. Eikaliptu vāzē liek vēsā ūdenī.



Avots: publicitātes materiāli