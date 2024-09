Jaunie ķīmijas un bioloģijas skolotāji var pieteikties 3000 eiro stipendijai

Stipendija tiek piešķirta studentiem ar augstākajām sekmēm iepriekšējā mācību semestrī vai pārliecinošu motivācijas vēstuli. Stipendijai aicināti pieteikties jaunie speciālisti, kuri pašlaik apgūst ķīmijas vai bioloģijas pedagoga profesiju vai apgūst dabaszinātnes un paralēli arī māca ķīmiju vai bioloģiju skolā.

Jauno skolotāju atbalsta programma “Starp mums ir ķīmija!” ir Latvijas zāļu ražotāja “Olpha” (iepriekš “Olainfarm”) ilgtermiņa sociālā iniciatīva, kurai šajā gadā pievienojās arī “Centrālā laboratorija”, tādējādi kopējam programmas finansējuma apjomam piecu gadu periodā sasniedzot jau 135 tūkstošus eiro, kas sniegs iespēju atbalstīt 45 jaunos skolotājus.

Ik gadu ar stipendijām 3000 eiro apmērā tiek atbalstīti 10 jaunie ķīmijas un bioloģijas skolotāji, motivējot viņus turpināt darbu skolās un vienlaikus ceļot arī šīs, sabiedrībai tik nozīmīgās, profesijas prestižu.

“Mums ir svarīgi, lai Latvijas skolēni varētu saņemt pilnvērtīgu un kvalitatīvu izglītību, kur kritiski svarīga loma ir skolotājam. Skolotājs iedvesmo, iedrošina un palīdz izveidot zināšanu bāzi, lai Latvijā būtu nākamie ārsti, farmaceiti, inženieri, zinātnieki un citi speciālisti, kuru profesiju pamatā ir zināšanas dabaszinātnēs” norādījis AS “Olpha” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Jaunajā 2024./2025. mācību gadā savas durvis skolēniem vēra 526 pašvaldību un privātās vispārējās izglītības iestādes, un lielā daļā no tām viens no galvenajiem izaicinājumiem joprojām bija skolotāju trūkums, kas jo īpaši sāpīgs ir Rīgā un citās lielajās pilsētās. Akūtākā situācija joprojām ir STEM mācību priekšmetos, kas tuvākajos gados tikai saasināsies, ņemot vērā, ka daļa to skolotāju ir pirmspensijas vai pensijas vecumā.

“Zināšanas ķīmijā un bioloģijā ir nepieciešamas ne tikai tiem jauniešiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar veselības un farmaceitiskās aprūpes nozari, bet ikvienam cilvēkam. Tās sniedz iespēju izprast apkārtējo pasauli un mūs pašus – sākot ar pārtiku un uztura bagātinātājiem, ko ikdienā lietojam, līdz pat klimata pārmaiņu ietekmei uz cilvēku ikdienu. Sekmējot skolēnu interesi un zināšanas par dabaszinātnēm, mēs sniedzam iespēju jaunajai paaudzei pieņemt zināšanās balstītus lēmumus par savu veselību un apkārtējo vidi, un skolotāju loma šajā procesā ir kritiski svarīga,” saka SIA “Centrālā laboratorija” valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa.