Jo mazāk vizuālā trokšņa mācību zonā, jo vieglāk pievērsties mācībām - kā iekārtot bērnistabu?

Kārtībai jābūt saprotamai arī bērnam
Lai kārtība bērnistabā saglabātos ilgāk par dažām dienām pēc ģenerāltīrīšanas, mantu organizēšanas sistēmai jābūt vienkāršai un bērnam saprotamai. Interjera dizainere iesaka izmantot kastes ar atbilstošiem attēliem vai uzrakstiem, savukārt skolas vecuma bērniem ir svarīgi paredzēt vietu arī mugursomai, sporta somai, datoram un citām ikdienā nepieciešamajām lietām. Kad katrai mantai ir sava vieta, kārtība kļūst par ikdienas paradumu, nevis pienākumu.
“Jo vairāk darbību nepieciešams, lai mantu noliktu vietā, jo mazāka iespēja, ka tas tiks izdarīts. Slēgti skapji, mantu kastes, grozi un dažādi organizatori palīdz sakārtot ikdienā nepieciešamās lietas un vienlaikus mazina vizuālo jucekli. Rakstāmpiederumiem, rokdarbu piederumiem un citām sīklietām var izmantot dažādu izmēru atvilktņu sadalītājus, burtnīcām un papīriem – vertikālus dokumentu turētājus, savukārt dažādi sienas organizatori palīdz saglabāt brīvāku rakstāmgalda virsmu,” skaidro Anna Ilmere.
Ikdienā biežāk izmantotās mantas eksperte iesaka novietot bērnam sasniedzamā augstumā, bet retāk nepieciešamās, augstākos plauktos vai slēgtos skapjos. Tas ļauj bērnam pašam paņemt un nolikt lietas savā vietā, veicinot patstāvību. Turklāt, lai telpa saglabātu mierīgu un harmonisku noskaņu, atvērtos plauktus nevajadzētu pārpildīt – tajos labāk izvietot dažas grāmatas, bērna mīļlietas, radošos darbus un dekorus, bet sīkākas mantas glabāt kastēs vai grozos.
Mazāk vizuālā trokšņa mācību zonā
Plānojot bērnistabas interjeru, interjera dizainere iesaka dot priekšroku mierīgai, neitrālai krāsu gammai, ko iespējams papildināt ar atsevišķiem, viegli maināmiem akcentiem atbilstoši bērna interesēm. Šāda pieeja ļauj radīt ilgtspējīgu un pārdomātu interjeru, kas nezaudē aktualitāti un spēj mainīties līdzi bērna vecumam un vajadzībām.
Turpina A.Ilmere: “Šogad bērnistabu interjerā īpaši izceļas dabas iedvesmoti toņi un dabiski materiāli. To nozīme nav tikai estētiska, jo šāda vide palīdz mazināt vizuālo pārslodzi un palīdz bērna koncentrēšanās spējām. Silti smilšu, māla un bēšie toņi, salvijas zaļais, gaišs ozolkoks, lins un kokvilna veido harmonisku interjeru, kas nezaudē aktualitāti arī bērnam augot. Savukārt košākas krāsas labāk ieviest ar spilveniem, plakātiem un citiem dekoriem, kurus iespējams vienkārši nomainīt, mainoties bērna interesēm.”
Vizuālo kārtību ietekmē arī tehnoloģijas, kas skolas vecuma bērna ikdienā ieņem arvien lielāku lomu. Datoram, planšetei, austiņām un uzlādes ierīcēm vēlams paredzēt atbilstošu vietu, savukārt vadus un lādētājus organizēt tā, lai tie būtu pēc iespējas mazāk pamanāmi, tāpēc, iekārtojot mācību zonu, vērts laikus padomāt arī par pietiekamu rozešu skaitu un pārdomātu uzlādes vietu.
Eksperte piebilst, ka viena no biežākajām kļūdām ir pārlieku tematisks vai košs bērnistabas interjers. Turpina A. Ilmere: “Tas, kas bērnam patīk konkrētajā vecuma posmā, jau pēc dažiem gadiem var vairs neatbilst viņa interesēm. Tāpēc arvien aktuālāk interjerā ir veidot mierīgu, nepārslogotu vidi ar dabisko gaismu, pārdomātu apgaismojumu un viegli maināmiem interjera akcentiem.”
Pārdomāts plānojums, kas aug līdzi bērnam
Pirms iegādāties jaunas mēbeles vai dekorus, interjera dizainere iesaka vispirms izvērtēt telpas plānojumu, paturot prātā, ka skolēns ātri vien izaug. Arī nelielu bērnistabu iespējams padarīt funkcionālu, skaidri nodalot zonas mācībām, atpūtai, rotaļām un mantu glabāšanai.
“Par bērnistabas iekārtojumu ir noderīgi domāt ilgtermiņā, lai tas būtu pielāgojams bērna vajadzībām arī pēc vairākiem gadiem. Tāpēc ir vērts ieguldīt kvalitatīvās un funkcionālās pamatmēbelēs. Skolas gados īpaši svarīga kļūst ergonomiska darba vieta, tāpēc ir vērts izvēlēties regulējama augstuma rakstāmgaldu un ergonomisku krēslu, ko iespējams pielāgot bērnam augot. Tas palīdzēs saglabāt pareizu stāju un mazināt nogurumu,” stāsta A.Ilmere
Arī pārējās mēbeles vēlams izvēlēties ar skatu nākotnē. Pilna izmēra gulta ar vietu mantu glabāšanai, skapji ar regulējamiem plauktiem un daudzfunkcionālas mēbeles, kuru pielietojumu laika gaitā iespējams mainīt. Tas ir īpaši būtiski nelielās istabās, kur lietderīgi izmantot arī telpu zem gultas, sienas un skapjus līdz griestiem, vienlaikus saglabājot pietiekami daudz brīvas vietas kustībām.
Interjera dizaina eksperte atgādina, ka bērnistabā nav jācenšas panākt nevainojamu kārtību – daudz svarīgāk ir izveidot bērnam saprotamu un viegli uzturamu sistēmu. Pārdomātas bērnistabas mērķis ir vide, kas ikdienā palīdz bērnam koncentrēties mācībām, izpausties radoši un kļūt patstāvīgākam.