Vienlaikus zoodārzs informē, ka pārējie biļešu veidi saglabās ierasto cenu, bet senioriem arī turpmāk būs iespēja apmeklēt zoodārzu bez maksas, uzrādot attiecīgu apliecību vai dokumentu, kas apliecina vismaz 65 gadu vecumu. Jāņem vērā, ka īpašajai 1. aprīļa biļetei netiks piemērotas papildu atlaides, un tā būs derīga tikai konkrētajā datumā.
Ņemot vērā prognozējamo lielo interesi, apmeklētāji aicināti biļetes iegādāties iepriekš tiešsaistē, lai izvairītos no rindām. Tāpat šajā dienā tiks pagarināts zoodārza darba laiks – kases būs atvērtas līdz pulksten 20.00, iekštelpu ekspozīcijas līdz 20.30, bet pastaigas teritorijā būs iespējamas līdz pat pulksten 21.00.
Pavasarim ienākot pilsētā, arī zoodārzā vērojama lielāka dzīvnieku aktivitāte. Vakara stundās iespējams vērot Amūras tīģerus, iepazīt kamieļu saimi ar nesen dzimušo mazuli, kā arī izbaudīt tropu mājas vidi. Zoodārzs uzsver, ka šis ir īpašs laiks nesteidzīgai pastaigai un pavasarīgas noskaņas baudīšanai.