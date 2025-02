Kā ar 4 eiro uzlabot otram dienu? Patiess pieredzes stāsts no Ogres veikala OgreNet

Dzīve ir pilna ar maziem, negaidītiem pārsteigumiem, kas spēj piepildīt dienu ar siltumu un patiesu prieku, un reizēm šie pārsteigumi nāk no cilvēkiem, no kuriem tos vismazāk gaidām. Stāsts ir par vienkāršu, 4 eiro vērtu žestu, kas padarīja kādas Ogres veikala darbinieces dienu īpašāku. Ar to vietnē “Facebook” dalījusies, kā viņa pati norāda, friziere ar pieredzi, izaicinājumu medniece ar doktora grādu un ātro randiņu organizētāja-iesācēja Daina Zēna.