Kā izgatavot drošu būri mājas strazdam? Skaidro ornitologi

Izgatavojot putnu būri, svarīgi atcerēties, ka būra priekšējās sieniņas iekšpuse nedrīkst būt gluda un noēvelēta. Ja būra sieniņa ir pārāk slidena, jaunie putni var nesasniegt skreju, netikt ārā no būra un aiziet bojā.

Būra dēļiem, ieteicams būt vismaz divu centimetru bieziem, jo tas nodrošinās putnam piemērotu mikroklimatu – sargās no nosalšanas agros pavasara rītos un saudzēs no pārkaršanas saulē. Savukārt, lai pasargātu būri no piesūkšanās ar ūdeni un no ātras satrunēšanas, kā arī no būra grīdas izkrišanas riska, būra grīda ir jāpienaglo iekšpusē – starp tā sieniņām (nevis no apakšas).

Drošs putnu būris ir būris bez laipiņas (sēžampuļķīša) pie skrejas – tas ir lieks, jo apdraud putnu mazuļus, ļaujot uz tā apsēsties mazuļu laupītājiem – piemēram, žagatām, kas tad mazuļus viegli izvelk pa skreju un apēd.

Putnu būri jāizliek vietās, kur pietrūkst ligzdošanai piemērotu vietu, piemēram, dobumainu koku. Putnu būri mājas strazdus un citus dobumperētājus nodrošina ar papildu ligzdvietām. Būrītis pie koka stumbra jāpiestiprina divu līdz piecu metru augstumā vai arī cilvēka auguma augstumā, ja tuvumā nav cilvēku, kas varētu traucēt ligzdošanu. Attālums starp mājas strazdu būrīšiem var būt neliels – daži metri, jo mājas strazdiem nav teritorijas, tie ligzdošanas sākumā aizsargā un cīnās tieši par būri, nevis apkārtējo teritoriju (kā, piemēram, zīlītes).

Mājas strazdu būrīšus var stiprināt arī pie ēku sienām. Būrīšus ieteicams izvietot atklātā ainavā, dārzos, parkos, koku puduros, apdzīvotās vietās, arī mežmalās. Lai arī putnu būri ieteicams izvietot austrumu-dienvidaustrumu virzienā, tomēr svarīgāk par virzienu ir pārliecināties par šīs vietas nepieejamību plēsējiem. Ja iecerēts putnu būri izvietot stabā pie mājas, koku zem būrīša ieteicams noklāt ar slidenu materiālu, piemēram, ar plēvi vai metālu. Tas pasargās putnu būra iemītniekus no plēsēju, tostarp kaķu vai caunu, nepieteiktajām vizītēm.

Būrītis, jāveido tā, lai rudenī varētu izņemt un izmest veco ligzdas materiālu. Kaut arī mājas strazdi paši tīra savus būrīšus, tie tomēr ir jāgatavo atverami, jo visai bieži, strazdu būrīšos ligzdo citu sugu putni, kas paši veco ligzdas materiālu ārā neizmet.

Padomi un tehniskie rasējumi, kā pagatavot mājas strazdam drošu putnu būri, pieejami šeit.

Par 2025. gada putnu izziņotais mājas strazds Sturnus vulgaris ir Eiropā un Latvijā ir ierasta un izplatīta putnu suga, kas ligzdo lauku ainavā un piepilsētās, kā arī mežos, parkos un kapsētās un kuru var atpazīt pēc apspalvojuma – tas ir melns ar metālisku, zaļganvioletu spīdumu un sīkiem, gaišiem raibumiņiem. Mājas strazdam ir nosmailoti spārni, īsa, taisnstūrveida aste un brūngansārtas kājas. Putna smailais, pagarais knābis vasarā ir dzeltenīgi bāls, bet ziemā – tumši pelēks.

Mājas strazds ir gājputns, turklāt sugai ir raksturīga starpmigrācija – pēc mazuļu izvešanas putni aizlido aptuveni pusceļu uz ziemošanas vietām, lai tur barotos un pēcāk turpinātu migrāciju jau tikai rudenī. Rudenī un ziemā mājas strazdi pulcējas lielos, trokšņainos baros, lai aizsargātos no plēsējiem un lai veiksmīgāk atrastu barību uz laukiem, dārzos un citviet. Atgriežoties no gājputnu gaitām, mājas strazds ir uzskatāms par vienu no pirmajiem pavasara vēstnešiem.

Ja izdodas novērot mājas strazdu dabā, ikviens ir aicināts iesaistīties sabiedriskajā zinātnē un reģistrēt savu novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē “Dabasdati.lv”, jo tie būs noderīgi dati tālākiem pētījumiem par mājas strazdu ligzdošanas un migrācijas paradumiem.

Īpaši aicinām ziņot par mājas strazdiem ar krāsainiem gredzeniem – tie ir apgredzenoti Latvijas Universitātes petījuma ietvaros par mājas strazdu migrāciju un tiem ir piestiprināts ģeolokators – ierīce, kas uzkrāj datus par putna migrāciju. Par šādiem novērojumiem aicinām ziņot Oskaram Keišam, rakstot uz e-pastu vai sazinoties par tālruni (+371) 29236300.

Gada putna akcija, ko 1996. gadā Latvijā aizsāka Latvijas Ornitoloģijas biedrība, norisinās jau 30. reizi.