Kā izvēlēties piemērotu augsni stādu audzēšanai mājas apstākļos

Tomātu stādu augsnes izvēle

Tomātiem nepieciešama auglīga, labi drenēta augsne ar neitrālu vai viegli skābu pH līmeni (6,0–6,8). Augsnei jābūt bagātai ar organiskajām vielām, kas nodrošina nepieciešamās barības vielas un uzlabo augsnes struktūru. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, ieteicams izmantot šādu augsnes maisījumu:

Dārza augsne: Nodrošina pamata struktūru un barības vielas.

Komposts vai labi sadalījiušies kūtsmēsli: Palielina organisko vielu saturu un uzlabo augsnes struktūru.

Kūdra: Uzlabo augsnes ūdens noturību un aerāciju.

Smiltis vai perlīts: Nodrošina drenāžu un novērš augsnes sablīvēšanos.

Ieteicamā proporcija būtu 40% dārza augsnes, 30% komposta, 20% kūdras un 10% smilšu vai perlīta. Pirms stādīšanas maisījumu ieteicams dezinficēt, lai izvairītos no iespējamiem patogēniem.

Paprikas stādu augsnes izvēle

Paprikām nepieciešama viegla, labi drenēta un auglīga augsne ar neitrālu pH līmeni (6,0–6,5). Tām ir svarīgi nodrošināt siltu un caurvēja neskartu vietu, jo paprika ir jutīga pret temperatūras svārstībām un vēju.

Lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus, ieteicamā

Augsnes proporcija būtu 40% dārza augsnes, 30% komposta, 20% kūdras un 10% smilšu. Paprikas stādus ieteicams pēc tam stādīt siltumnīcas saulainākajā malā vai galā, taču jāuzmana, lai tanī pusē nebūtu caurvēja.

Gurķu stādu augsnes izvēle

Gurķiem patīk viegla, auglīga augsne ar neitrālu vai viegli skābu pH līmeni (6,0–6,8). Tie ir jutīgi pret caurvēju un temperatūras svārstībām, tāpēc ieteicams izvēlēties aizsargātu vietu audzēšanai. Lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus, ieteicams izmantot šādu augsnes maisījumu ar līdzīgu proporciju kā tom;atiem un paprikai.

Pirms stādīšanas augsni ieteicams dezinficēt, lai izvairītos no iespējamiem patogēniem piemēram, pārlejot to ar verdošu ūdeni. Gurķu audzēšanai piemērots uz austrumiem vai dienvidaustrumiem orientēts balkons, kas pasargāts no caurvēja.

Ko vēl jāievēro?

Ieteicams visiem stādiem ir veidot drenāžu trauka apakšā, lai novērstu ūdens uzkrāšanos un sakņu puvi.

Vislabākā drenāža ir traukos, kuriem jau ir drenāžas caurumi apakšā. Ja tādu nav, var mēģināt izurbt caurumus pašiem.Trauka apakšā jāieklāj materiālus, kas palīdzēs novadīt lieko mitrumu, piemēram, mazus oļus, smiltis vai rupju granti.

Tāpat svarīginodrošināt regulāru, bet mērenu laistīšanu, lai augsne būtu mitra, bet ne pārlieku slapja, jo pārmērīgs mitrums var izraisīt sakņu puvi.