Kā kopt roku ādu ziemā? Skaidro speciāliste

Ziemas aukstais un vējainais laiks var padarīt roku ādu sausu un raupju. Roku ādā ir mazāks zemādas tauku slānītis nekā daudzās citās ķermeņa daļās, tādēļ tā ir mazāk aizsargāta. Galvenie roku ādas ienaidnieki ziemas periodā ir sausais gaiss mājās un birojā, temperatūras svārstības, izejot no telpas ārā un otrādi, un, protams, vējš un sals. Kā arī ziemā, cenšoties izvairīties no vīrusiem, mēdzam biežāk mazgāt rokas, kas ir būtiska vīrusu profilakses sastāvdaļa, taču vienlaikus tā arī var sausināt roku ādu. Šie ārējie faktori var negatīvi ietekmēt mūsu ādu, radot diskomfortu, apsārtumu un pat ādas plaisāšanu un iekaisumu. Turklāt ziemā āda zaudē daudz mitruma, kas izraisa dehidratāciju un ādas aizsargbarjeras bojājumus. Tādēļ roku kopšana ziemā ir ne mazāk svarīga kā sejas un ķermeņa ādas kopšana.

Padomi roku ādas kopšanai

Lai ziemas mēnešos roku āda neciestu no sausuma un apsārtuma, kā arī būtu atbilstoši mitrināta, BENU Aptiekas kosmētikas speciāliste Marina Kigitoviča dalās ar padomiem rūpēm par roku ādu:

Izvairieties no karsta ūdens, mazgājot rokas! Īpaši svarīgi neizmantot karstu ūdeni roku mazgāšanai uzreiz pēc ienākšanas mājās no aukstuma, jo strauja temperatūras maiņa negatīvi ietekmē ādu. Rokas jāmazgā siltā ūdenī un pēc mazgāšanas noteikti jānoslauka tās sausas.

Īpaši svarīgi neizmantot karstu ūdeni roku mazgāšanai uzreiz pēc ienākšanas mājās no aukstuma, jo strauja temperatūras maiņa negatīvi ietekmē ādu. Rokas jāmazgā siltā ūdenī un pēc mazgāšanas noteikti jānoslauka tās sausas. Izvēlieties atbilstošus, maigus mazgāšanas līdzekļus! Ziemā jāizvēlas kvalitatīvas šķidrās ziepes uz eļļas vai krēma bāzes. Piemēram, šī sviests ziepju sastāvā ne vien attīrīs, bet vienlaikus arī mitrinās un baros roku ādu.

Ziemā jāizvēlas kvalitatīvas šķidrās ziepes uz eļļas vai krēma bāzes. Piemēram, šī sviests ziepju sastāvā ne vien attīrīs, bet vienlaikus arī mitrinās un baros roku ādu. Lietojiet roku krēmu! Ir svarīgi lietot roku krēmu pēc saskares ar ūdeni, jo tas palīdzēs izvairīties no ādas dehidratācijas. Lietojiet roku krēmu arī citos brīžos, ja ir jūtams, ka āda kļuvusi sausa. Pirms došanās ārā, izvēlieties barojošu roku krēmu, kas pasargās ādu no aukstuma un vēja. Taču jāņem vērā, ka krēms jāuzklāj ne vēlāk kā 20–30 minūtes pirms došanās ārā.

Ir svarīgi lietot roku krēmu pēc saskares ar ūdeni, jo tas palīdzēs izvairīties no ādas dehidratācijas. Lietojiet roku krēmu arī citos brīžos, ja ir jūtams, ka āda kļuvusi sausa. Pirms došanās ārā, izvēlieties barojošu roku krēmu, kas pasargās ādu no aukstuma un vēja. Taču jāņem vērā, ka krēms jāuzklāj ne vēlāk kā 20–30 minūtes pirms došanās ārā. Veiciet roku pašmasāžu! Ikreiz, uzklājot krēmu, veiciet 2–3 minūšu masāžu rokām, iekļaujot arī kutikulas zonu. Tas uzlabos asinsriti, un krēma iedarbība būs daudz dziļāka un efektīvāka.

Ikreiz, uzklājot krēmu, veiciet 2–3 minūšu masāžu rokām, iekļaujot arī kutikulas zonu. Tas uzlabos asinsriti, un krēma iedarbība būs daudz dziļāka un efektīvāka. Neaizmirstiet par cimdu valkāšanu! Jāatceras valkāt ne vien siltus cimdus aukstā laikā, bet arī gumijas cimdus, veicot tīrīšanas darbus. Ja netiek valkāti cimdi, āda var kļūt apsārtusi, sausa, kairināta, pat alerģiska un sāpīga.

Lai roku āda saņemtu nepieciešamo kopšanu, iegādājoties roku krēmus, pievērsiet uzmanību noteiktām sastāvdaļām, kuras palīdzēs parūpēties, lai āda nekļūst sausa ziemas mēnešos. Hialuronskābe piesaistīs mitrumu un palīdzēs saglabāt mitrumu šūnās. E vitamīns būs spēcīgs antioksidants, kas aizsargās šūnas no kaitīgiem faktoriem. Šī sviests un makadāmijas eļļa baros un mīkstinās roku ādu. Savukārt alontoīns un pantenols nomierinās un dziedēs ādu, taču urea uzlabos ādas tekstūru, novērsīs ādas sausumu un zvīņošanos.

Ko darīt, ja roku āda ir kļuvusi sausa?

Ja tomēr uz roku ādas parādījies izteikts sausums un plaisas, tas liecina par to, ka ādā ir sākušies iekaisuma procesi. Cenšoties tikt galā pašu spēkiem, jāizvēlas krēms ar dziedējošām īpašībām, iesaka M. Kigitoviča. Vislabāk to meklēt aptiekā, pievēršot uzmanību tādām sastāvdaļām kā cinks, varš, pantenols un citas aktīvās ārstnieciskās vielas. Papildus krēmiem ādas kopšanas procesā jāiekļauj arī maigs skrubis. Ziemas laikā jāizvēlas maigākas konsistences skrubji, kas lieliski attīrīs ādu no atmirušām šūnām un veiks roku masāžu. Skrubi var iegādāties gatavu, bet var arī pagatavot mājās – 1 ēdamkaroti maltas kafijas jāsajauc ar 2 ēdamkarotēm medus, gatavo skrubi roku ādā jāiemasē 2–3 minūtes, tad jānoskalo ar siltu ūdeni. Šis maigais skrubis izlīdzinās ādu un piešķirs tai burvīgu kafijas un medus aromātu.

Skaistos, garajos ziemas vakaros palutiniet rokas ar siltām vanniņām, maskām vai eļļām. Piemēram, pirms miega nedaudz uzsildiet jūsu iecienīto eļļiņu (mandeļu, olīveļļu, linsēklu vai kādu citu augstvērtīgu eļļu), uzklājiet uz rokām, uzvelciet kokvilnas cimdiņus un dodieties gulēt.

Tāpat atcerieties – lai uzturētu ādā normālu mitruma līmeni, organismam jāpalīdz arī no iekšpuses. Ziemā īpaši ieteicami A un E vitamīns, naktssveces eļļa un Omega-3 taukskābes, kas atrodamas zivju eļļā. Uzturēt mitrumu ādā palīdzēs arī hialuronskābe, kura atrodas daudzos vitamīnu kompleksos. Ievērojot ieteikumus, ir iespējams piešķirt roku ādai veselību un jaunību. Ja rūpes par roku ādu tiks veiktas regulāri, roku āda vienmēr izskatīsies kopta.