Svinīgajā pasākumā pāris izvēlējies saskaņotu, klasiski atturīgu un karalisku tēlu. Andris Krauja pasākuma dreskodam pielāgojies ar nevainojamu klasiku – melnu smokingu, sniegbaltu kreklu un melnu tauriņu.
Tikmēr Vita Krauja savam svētku uznācienam izraudzījusies garu, plūstoša auduma vakarkleitu tumšzilā tonī. Koptēlu papildina viļņaini ieveidoti mati un neliela, melna somiņa.
Kopīgo fotogrāfiju Ogres mērs publicējis sociālajā medijā "Facebook", ierakstam pievienojot sirsnīgus vārdus: "Ar pateicību par brīvību un lepnumu, ka Latviju saucam par savām mājām."