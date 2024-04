Kā nodarbināt mīluli, kurš ilgstoši paliek mājās viens

Galvenie iemesli, kādēļ suns, paliekot mājās viens, sastrādā "nedarbus", ir augsts enerģijas līmenis un garlaicība. "90% “nedarbu" suņi paveic aiz garlaicības. Bet vai mēs varam viņus par to vainot?" spriež kinoloģe. Viņa skaidro: "Iedomājies sevi suņa vietā – katru dienu ilgstoši palikt mājās vienam bez mērķa un uzdevuma. Dažreiz suņi uzdevumus sev izdomā paši, bet ne vienmēr saimniekam tie ir pa prātam, tomēr par šādām izdarībām suni sodīt nedrīkst. Šāda mīluļa uzvedība ir signāls, ka saimniekam jārīkojas. Var sākt ar garām un aktīvām pastaigām, kuru laikā sunim tiek ļauts kārtīgi izostīt apkārtni un nokārtoties tik reižu, cik vien tas vēlas. Šādi suns tiek nodarbināts, mazinot iespēju, ka tas nokārtosies, paliekot viens. Svarīgi atcerēties, ka par nokārtošanos saimnieka prombūtnes laikā suni sodīt nedrīkst, jo, iespējams, mīlulis vienkārši nevarēja nociesties."

Nodrošini suni ar vienatnē veicamām aktivitātēm.



Arī vienatnē pavadītais laiks var būt interesants, ja saimnieks parūpējies par interesantām nodarbēm. Lūk, vairāki ieteikumi aktivitātēm, lai suns laiku nepavada bezdarbībā.



• Sarūpē sunim vairākas rotaļlietas, lai, kļūstot garlaicīgi, mīlulim ir iespēja nomainīt mantu. Sunim jau no kucēna ķepas jāiemāca spēlēties ar rotaļlietām, un to var paveikt, aktīvi iesaistoties rotaļu procesā. Ne visi suņi prot spēlēties, tādēļ saimnieka uzdevums ir mīlulim to iemācīt.



• Piedāvā gardumu rotaļlietas – ar to palīdzību sunim iespējams nodrošināt vismaz stundu garu mentālā treniņa stimulāciju. Šādās rotaļlietās var ievietot suņu gardumus un citus sunim piemērotus produktus, piemēram, zemesriekstu sviestu bez pievienota cukura un sāls.



• Nodarbini suni ar “prāta spēlēm”, rotaļu paklājā paslēpjot kārumus, kuri, izmantojot ožu, sunim ir jāatrod. Šādus paklājus piedāvā gan ārvalstu, gan vietējie ražotāji.



• Suņiem ļoti patīk vērot apkārt notiekošo – daži suņi pat stundām var skatīties pa logu. Tādēļ padomā, vai pie loga ir iespējams iekārtot sunim paredzētu vietiņu.

Rimi Mājdzīvniekiem eksperte uzsver, ka suņa aktivitātes un rotaļlietas ik pa laikam vajadzētu mainīt: “Katru dienu spēlēties ar vienu un to pašu mantu var kļūt apnicīgi, tādēļ pamēģini ieviest rotaļlietu un aktivitāšu rotāciju ik pa 2–3 dienām. Savu prombūtnes laiku vari dažādot, algojot suņu pastaigu “aukli” jeb cilvēku, kurš ar suni dosies pastaigās, kamēr esi prom. Tomēr visvairāk suns priecāsies par iespēju doties uz darbu kopā ar saimnieku vismaz vienu vai divas dienas nedēļā.” Ir dažādi veidi, kā suņa ikdienu padarīt interesantāku un daudzveidīgāku – izvēle ir atkarīga no suņa rakstura un saimnieka izdomas.