Kā nodarboties ar sportu mājā?

Pēdējos gados populāri ir palikuši treniņi sporta zālēs, tomēr ne visiem ir piekļuve tām. Sporta zāles abonamenti ir ne tik lēts prieks, un tālāk no galvaspilsētas, to skaits samazinās. Ja ir vēlme sākt nodarboties ar sportu, bet nav iespēja vai vēlme to darīt sporta zālēs, ir viegls risinājums - sportot mājās!