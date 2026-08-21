Kā pagatavot sulīgus vistas stilbiņus uz grila? Kristīne Virsnīte un viņas vīrs dalās pārbaudītos knifos

Sulīga vista sākas vēl pirms cepšanas
Viens no biežākajiem maldiem ir uzskatīt, ka jo karstāks grils, jo ātrāk un labāk izcepsies gaļa. Patiesībā vistas stilbiņiem nepieciešama pacietība.
"Pirms liekam gaļu uz grila, vienmēr pārliecināmies, ka restes ir tīras un ogles vienmērīgi sakarsušas. Stilbiņus nevajadzētu cept virs atklātas liesmas – vislabāk tie izdodas uz mērena karstuma," stāsta Kaspars Virsnītis. “Ja grilam ir termometrs, optimālā temperatūra ir aptuveni 170-180 grādi. Savukārt, ja tāda nav, pietiek paskatīties uz oglēm – tām jābūt vienmērīgi kvēlojošām un pārklātām ar gaiši pelēku pelnu kārtu.”
Lielākā kļūda – steiga
Lai arī kā gribētos ēdienu baudīt pēc iespējas ātrāk, vistas stilbiņi nav produkts, ko var sasteigt. Tie jācep pakāpeniski, ļaujot karstumam izdarīt savu darbu. Virsnīšu ģimenē stilbiņus parasti cep aptuveni 15 minūtes no vienas puses un tikpat no otras, taču tos var apgriezt arī ik pēc piecām līdz septiņām minūtēm. Kopējais gatavošanas laiks ir aptuveni pusstunda.
"Man pašai ir gadījies vistas stilbiņus pārcept, jo domāju, ka tiem vēl mazliet jāpacepas, un rezultātā gaļa kļuva sausa. Tagad zinu – ja rodas šaubas, daudz labāk ir stilbiņu iegriezt līdz kaulam un pārliecināties, ka tas jau ir gatavs, nevis turpināt cept cerībā, ka būs vēl labāk," atzīst Kristīne Virsnīte.
Mērce jāpieliek īstajā brīdī
Marināde un glazūra piešķir gaļai raksturu, taču arī te svarīgs ir laiks. Virsnīšu ģimenē iecienīta izvēle ir terijaki mērce, kas cepšanas beigās veido skaisti karamelizētu virskārtu.
"Terijaki mērci mēs vienmēr pievienojam tikai pašās beigās, jo tajā esošais cukurs augstā temperatūrā ātri piedeg. Tas ļauj iegūt skaistu glazūru, nezaudējot garšu," stāsta Kaspars Virsnītis.
Savukārt tiem, kuri dod priekšroku klasiskām garšām, laba izvēle ir medus un sinepes, ķiploki ar citronu vai jogurta marināde ar garšvielām.
Negrieziet gaļu uzreiz
Kad stilbiņi noņemti no grila, gribas tos uzreiz pasniegt, tomēr pāris minūšu nogaidīšana atmaksājas. Tāpat kā jebkurai citai gaļai, arī vistas stilbiņiem pēc cepšanas ieteicams ļaut īsu brīdi "atpūsties". Šajā laikā gaļas sulas vienmērīgāk sadalās, tāpēc, sagriežot to pēc dažām minūtēm, tā saglabājas sulīgāka. Savukārt, ja gaļu sagriež uzreiz pēc noņemšanas no grila, daļa sulas iztek, un stilbiņi var kļūt sausāki.
Trīs noteikumi, kurus vērts atcerēties
Ja Virsnīšu pārim būtu jānosauc tikai trīs svarīgākie priekšnoteikumi sulīgiem vistas stilbiņiem, tie būtu pavisam vienkārši – uzturēt mērenu grila temperatūru, nesteigties ar gaļas noņemšanu no restēm un pēc cepšanas ļaut tai dažas minūtes atpūsties.
"Laba vistas gaļa un pareiza temperatūra izdara lielāko daļu darba. Pārējais ir pacietība," norāda Kaspars Virsnītis. “Tieši tāpēc vistas stilbiņi ir viena no pateicīgākajām izvēlēm grila sezonā – tos nav sarežģīti pagatavot, un, ievērojot dažus vienkāršus principus, rezultāts izdodas sulīgs, aromātisks un garšīgs ikreiz.”