Kā pasargāt augļu kokus no putniem? OgreNet

Šobrīd, kad dārzos sāk gatavoties jau agrie ķirši, dārzu saimniekiem lielākās rūpes ir par to, kā ogas nosargāt no putniem, kuri ogas aplasīt no kokiem var ļoti strauji. Putni var nodarīt ievērojamu kaitējumu augļu koku ražai, noknābjot nogatavojušās ogas un augļus. Lai pasargātu savus augļu kokus, dārzkopji var veikt dažādus pasākumus.