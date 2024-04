Kā pasargāt mīluli no pārkaršanas?

Kāpēc suns pārkarst ātrāk nekā cilvēks?



Svīšana palīdz cilvēkiem uzturēt nemainīgu ķermeņa temperatūru, savukārt suņi nesvīst un galvenokārt atvēsinās elšot. Ja gaisa temperatūra tuvojas suņa ķermeņa temperatūrai, elšana vairs nav efektīva un palielinās pārkaršanas risks. Īpaša vērība karstajā laikā jāpievērš brahiocefālajiem suņiem jeb suņiem ar saspiesto purniņu, kuriem saīsināto elpceļu dēļ dzesēšanas sistēma ir mazāk efektīva un pārkaršanas risks ir krietni lielāks. Īpaša uzmanība karstā laikā jāpievērš arī mīluļiem ar biezu vai melnu apspalvojumu, veciem dzīvniekiem, kucēniem, dzīvniekiem ar lieko svaru un mīluļiem, kam diagnosticētas sirds, elpošanas un hormonālās slimības.





Kā atpazīst pārkaršanu?



Lai atpazītu mīluļa pārkaršanu, iepazīsties ar raksturīgākajiem suņu pārkaršanas simptomiem:



• netipiski ātra un skaļa elpošana, elšana;



• paaugstināta ķermeņa temperatūra – ja tā pārsniedz 40 grādu pēc celsija, ļoti iespējams, ka cēlonis ir pārkaršana. Ja suņa ķermeņa temperatūra pārsniedz 41 grādu, pastāv nopietni dzīvības riski;



• sausas vai lipīgas smaganas, kuru krāsa var variēt no tumši sarkanas līdz pat violetai vai zilganai;



• apjukums un problēmas orientēties telpā;



• vemšana vai caureja;



• smagos gadījumos pat bezsamaņa, krampji, sirds aritmija un elpošanas apstāšanās.





Kā pasargāt suni no pārkaršanas?



Karstā laikā ar suni var veikt mērenas slodzes aktivitātes, piemēram, doties pastaigās. Ja gaisa temperatūra augstāka par 15 grādiem, mērot garas distances vai pārvietoties lielā ātrumā nav ieteicams. Ja skrienot suņa skrējiena solis no galopa kļūst par riksi, tas var liecināt, ka sunim ir par karstu – uz to norāda arī elsošana un izkārta mēle. Ja mīlulim kļuvis par karstu, nekavējoties pārtrauc aktivitāti un piedāvā sunim padzerties! Peldes ir sunim piemērota vasaras aktivitāte, tomēr atceries, ka suņiem ar pavilnu nedrīkst ūdeni ierīvēt ādā.



Karstajā laikā neatstāj suni automašīnā bez uzraudzības! Pat tad, ja esi atstājis puspavērtus logus, auto salons var uzkarst pat dažu sekunžu laikā, tādēļ suni mašīnā bez uzraudzības atstāt nedrīkst pat uz minūti! Ja redzi auto atstātu suni, pievērs uzmanību suņa stāvoklim un nepieciešamības gadījumā esi gatavs izsist stiklu, lai dzīvnieku no transportlīdzekļa evakuētu.



Rimi Mājdzīvniekiem eksperte Anete Kalniņa aicina pirms pastaigas ar mīluli izmantot 5 sekunžu likumu. Noskaties video un uzzini, kā 5 sekunžu laikā pārliecināties, ka pastaigas vietas segums būs mīlulim atbilstošs:

Ko darīt, ja mīlulis ir pārkarsis?



Ja rodas aizdomas par pārkaršanu, parūpējies, lai dzīvnieks neatrodas tiešos saules staros vai pārkarsušā telpā. Dzīvnieku nedrīkst atvēsināt, strauji iegremdējot ūdenī vai aplejot ar lielu daudzumu auksta ūdens – strauja temperatūras maiņa var radīt šoku. Dzesēšanai jābūt pakāpeniskai, mīlulim piedāvājot vēsu ūdeni, liekot mitru dvieli ap suņa ķermeni vai pie ķepām, ļaujot sunim pabradāt pa vēsu ūdeni. Dzīvnieka pārkaršanas gadījumā obligāti sazinies ar veterinārārstu, lai lemtu par tālāko rīcību.



