Mediķi iedzīvotājiem atgādina un aicina stingri ievērot šādus drošības pasākumus:
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Izvairieties no tiešiem saules stariem.
Laika posmā no plkst. 11.00 līdz 16.00, kad saule ir visaktīvākā, ieteicams uzturēties vēdinātās iekštelpās vai ēnā. Šajās stundās jāizvairās no smaga fiziska darba, sportošanas saulē vai dārza darbiem.
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Dzeriet ūdeni regulāri.
Šķidrums (vislabāk – dzeramais vai minerālais ūdens bez gāzes) jālieto regulāri visas dienas garumā, negaidot slāpju sajūtu. Jāizvairās no saldinātiem, alkoholiskiem vai kofeīnu saturošiem dzērieniem, jo tie veicina organisma atūdeņošanos.
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Īpašas rūpes par riska grupām.
Karstums visvairāk apdraud zīdaiņus un mazus bērnus, vecāka gadagājuma cilvēkus, kā arī hronisku slimību (īpaši sirds un asinsvadu vai elpceļu) pacientus. NMPD aicina regulāri sazināties ar saviem tuviniekiem un kaimiņiem, kuri dzīvo vieni, lai pārliecinātos par viņu pašsajūtu. Nekādā gadījumā neatstājiet bērnus vai mājdzīvniekus automašīnās – pat dažas minūtes pārkarsušā auto var būt nāvējošas.
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Piesardzība pie ūdens tilpnēm.
Sakarstot saulē, ūdenī jādodas lēnām, lai izvairītos no aukstā ūdens izraisīta šoka, kas var radīt pēkšņus sirdsdarbības traucējumus vai muskuļu krampjus. Kategoriski aizliegts lēkt ūdenī uz galvas vai peldēties alkohola reibumā.
Kā izvairīties no pārkaršanas?
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Lieto aizsargkrēmu ar SPF filtru.
Atceries, ka pēc noteika laika, vai peldēšanās, tas jāuzklāj no jauna.
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Izvēlies pareizo apģērbu.
Vislabāk no pārkaršanas pasargā elpojoši abģērbi no dabīgiem materiāliem, kā lina un kokvilnas. Poliestera un citu sintētisku, neelpojošu materiālu drēbes apgrūtinās paciest karsto laiku. Nedrīkst aizmirst lietot arī galvassegu.
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Dzer ūdeni regulāri.
Bieža ūdens lietošana ir viens no galvenajiem veidiem kā palīdzēt ķermenim atvēsināties.
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Neaizmirsti paēst.
Karstā laikā ne vienmēr rodas vēlme paēst, tomēr svarīgi atcerēties, ka tas organismam ir nepieciešams. Ieteicams izvēlēties ēdienus, kuri satur daudz šķidrumu, kā gurķus, salātus un arbūzus.
Kur meklēt palīdzību, ja rodas veselības traucējumi?
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Vieglāku veselības traucējumu gadījumā (neliels vājums, galvassāpes, kas pāriet pēc atpūtas ēnā, nelabums), iedzīvotāji aicināti zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti).
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Dzīvības apdraudējuma gadījumā – ja strauji kāpj ķermeņa temperatūra, rodas samaņas traucējumi, krampji, stipras krūšu kurvja sāpes vai elpas trūkums – nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Kā pasargāt mājdzīvnieku no pārkaršanas?
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Neatstāj dzīvnieku automašīnā.
Karstā laikā mašīnas salons mēdz uzkarst samērā ātrā laika periodā, tāpēc vetārsti aicina nekādā gadījumā neatstāt mājdzīvniekus automašīnā, pat ja ir daļēji atvērti logi.
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Vienmēr pieejams ūdens.
Pārliecinies, ka dzīvniekam vienmēr ir pieejams ūdens. Karstākā laikā ūdenim var pievienot dažus ledus gabaliņus, lai tas ir vēsāks un atveldzinošāks. Ieteicams arī parūpēties, ka dzīvniekam ir iespēja atveldzēties kādā ūdens tilpnē, piemēram, bērnu baseiniņā.
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Nodrošini piekļuvi ēnai.
Svarīgi, lai dzīvniekiem ir piekļuve ēnai, kur var patverties no saules stariem. Īpaša uzmanība jāpievērš mājdzīvniekiem, kuri tiek turēti pie ķēdes, lai visas dienas garumā tiem būtu piekļuve ēnotām vietām.
Laicīgi atpazīsti pārkaršanu savam mīlulim
Visbiežākie pārkaršanas pazīmes:
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ļoti intensīva elsošana;
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apgrūtināta elpošana;
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pastiprināta siekalošanās;
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izteikts nespēks vai apātija;
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vemšana vai caureja;
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koordinācijas traucējumi;
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krampji vai samaņas zudums.
Ja novēro, ka dzīvniekam ir pārkaršanas pazīmes, nekavējoties novieto to ēnā un ar ūdeni atvēsini, kā arī nogādā tuvākajā veterinārajā klīnikā.
Esi atbildīgs, izbaudi silto vasaras laiku droši!