Kā radoši izmantot pļauto zāli

Atstāj to zālienā



Nopļautā zāle var saturēt līdz 25 procentiem no zāliena kopējām mēslošanas vajadzībām. Atstājot nopļauto zāli zālienā, tā palīdz veidot barības vielām bagātu augsni.



Dārzā



Nopļautā zāle dārzā var palīdzēt dažādos veidos. Pirmkārt, tā nodrošina mitrumu zemei. Otrkārt, tā pasargā āra augus no netīrumiem, piemēram, gurķus un kabačus. Nopļautā zāle arī dārza zemei dod barības vielas, kā arī samazina nezāļu augšanu.



Mulčē



Ja nopļauta zāle ir slapja, tad to vispirms izžāvē, jo, ja tā būs slapja, tad tā bloķēs skābekļa un barības vielu nokļūšanu augu saknēs. Apber 3-5 cm nopļautās zāles ap augiem dobē. Gaida, kad tā sairst, kas parasti aizņem dažas nedēļas, un pievieno vēl sausu nopļauto zāli, ja nepieciešams.



Komposts



Daudz zāles var kompostēt šādi: pirmajā slānī novieto rupju augu materiālu, piemēram zarus; otrajā slānī - 20-30 cm ar smalkiem augu materiāliem, piemēram, sausas lapas, svaiga nopļauta zāle u.c.; trešajā slānī - nedaudz augsni vai kūtsmēslus. Atkārtoti liek otro un trešu slāni līdz komposta kaudze sasniedz, apmēram, pusmetra augstumu.



Šķidrais mēslojums



Svaigi nopļautas zāles sastāvā ir daudz slāpekļa un kālija, tāpēc tā ir piemērota šķidrā mēslojuma veidošanai. Piepilda mucu vai spaini (divas trešdaļas) ar nopļauto zāli, pievieno ūdeni. Katru otro dienu apmaisa, lai zāle nepelē. Pēc, apmēram, divām nedēļām izņem biezumus, tos var kompostēt, un atlikušo šķidrumu izmanto kā mēslojumu.



Avots: publicitātes materiāli