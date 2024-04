Kā rūpēties par matu veselību un skaistumu vasarā? Skaidro speciāliste

Vai saule, gaiss un ūdens vasarā ir mūsu labākie draugi? Maz ticams, ka mūsu mati šim apgalvojumam piekristu. Vasarā mūsu mati ir vairāk pakļauti saules ultravioletajam starojumam, jūras sālsūdenim un dažādiem citiem faktoriem, kuri spēj nelabvēlīgi ietekmēt mūsu matu izskatu un stāvokli. Šo ārējo faktoru ietekmē mūsu matos samazinās keratīna līmenis, tādējādi tie kļūst sausāki, blāvāki un zaudē spīdumu, skaidro kosmētikas speciāliste M. Kigitoviča. Tāpat vasaras laikā mēdzam pamanīt, ka mati arī ātrāk kļūst taukaini. Visi šie ietekmējošie faktori liek noprast, ka vasarā mūsu matiem ir nepieciešama īpaša uzmanība un atbilstošas rūpes.



Matu aizsardzība



Lai vasarā aizsargātu matus no bojājumiem un nelabvēlīgās ietekmes, nepieciešams atcerēties par to aizsardzību no saules. Te ļoti noderēs vasarīgu galvassegu valkāšana, kas palīdzēs matiem izvairīties no spēcīgajiem saules stariem. Tomēr, ja nav iespējams valkāt cepuri, tad no saules matus var pasargāt līdzekļi, kuru sastāvā ir saules aizsargfiltri (SPF). Šādi līdzekļi aptiekās ir pieejami plašā klāstā. Parasti tie ir izsmidzināmi līdzekļi, kuri ne vien aizsargā matus no kaitīgiem UVA/UVB stariem, bet arī kopj mūsu matus. Ir pieejami arī kondicionieri ar saules aizsardzību, kuri nav jāizskalo – tie paliek matos un veic savu aizsargājošo un kopjošo darbu.



Vasaras matu kopšanas ABC



Lai vasarā mati izskatītos skaisti un veselīgi, pievērsiet uzmanību diviem būtiskiem soļiem – matu un galvas ādas attīrīšanai un mitrināšanai.

Matu mazgāšana. Vasarā mati jāmazgā biežāk, bet ieteicams ne katru dienu, lai neizsausinātu galvas ādu, stāsta kosmētikas speciāliste M. Kigitoviča. Tāpat vasarā jāizvēlas maigāki šampūni ar zemāku pH līmeni, kas piemēroti biežai matu mazgāšanai. Reizi nedēļā var veikt dziļāku tīrīšanu, izmantojot dziļi attīrošu šampūnu vai galvas ādas skrubi. Mazgāšanai izmantojiet vēsu vai remdenu ūdeni, bet izvairieties no karsta ūdens izmantošanas, jo tas var vairāk bojāt matus. Pēc mazgāšanas noteikti izmantojiet matu kondicionieri, kurš atbilst jūsu matu tipam.



Matu mitrināšana. Tikpat svarīgs solis vasarā ir matu mitrināšana. Palutiniet savus matus ar mitrinošu un barojošu matu masku vismaz vienu reizi nedēļā. Matiem īpaši palīdzēs, ja kopšanas līdzekļu sastāvā būs keratīns, pantenols, piparmētra vai alveja.



Rūpes par matiem "no iekšpuses"



Rūpes par matiem ar nepieciešamajiem attīrīšanas un mitrināšanas līdzekļiem ir svarīgas, tomēr liela nozīme ir arī rūpēm par matiem “no iekšienes”, uzsver speciāliste. Lai mati būtu veselīgi, ir svarīgi uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu, aptuveni divus litrus dienā. Tas palīdzēs matiem saņemt vajadzīgo mitrināšanu arī no iekšienes.

Var noderēt arī vitamīnu un minerālvielu kompleksu lietošana. Lietojot nepieciešamos vitamīnus, ļoti drīz varēsiet ievērot, cik labvēlīgi tie ietekmē matu stāvokli. Matiem svarīgi ir A, E un B grupas vitamīni, kā arī tādas minerālvielas kā dzelzs, cinks un selēns.



Padomi matu kopšanai ceļojumu laikā



Ceļojot uz siltām zemēm, bieži vien mēdzam atpūsties baseinos, kuru ūdens ir hlorēts, vai jūrās, kuru ūdens ir ļoti sāļš. Tādēļ atvaļinājumu un ceļojumu laikā ir jāņem vērā, ka hlors un sālsūdens var novājināt matus un pēc peldes tie var izskatīties plānāki, trauslāki un neveselīgāki. Ja dodamies uz siltām zemēm, pirms peldes jūrā vai baseinā ieteicams saslapināt matus tekošā ūdenī, tad tie neuzsūks tik daudz sālsūdens vai baseina ūdens. Arī uzreiz pēc peldes ieteicams noskalot matus dušā. Ja tuvumā nav dušas, var izmantot izsmidzināmo pudeli, kas piepildīta ar tīru ūdeni, iesaka kosmētikas speciāliste M. Kigitoviča.



Tāpat pēc peldēšanās baseinā vai jūrā ir nepieciešama spēcīgāka matu attīrīšana un mitrināšana. Atrodoties siltajās zemēs, noteikti ir jāatceras arī par cepures valkāšanu, SPF lietošanu un pietiekama ūdens daudzuma uzņemšanu, lai gan mati, gan ķermenis justos labi!