Kā to vispār dabūt gatavu? Noskaidrots šī gada ķirbju čempionāta uzvarētājs

Desmit Latvijas brangākos ķirbjus ikviens interesents līdz 18. oktobrim vēl varēs aplūkot Bērnu slimnīcas Taureņu laukumā, Vienības gatvē 45, Rīgā, savukārt pēc tam tie ceļos uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kur kļūs par gardu cienastu tā iemītniekiem.
“21 gada laikā “Latvijas lielākā ķirbja čempionāts” ir kļuvis par neatņemamu “Maxima Latvija” rudens tradīciju, kas ik gadu pulcē gan pieredzējušus audzētājus, gan dārzkopības entuziastus, kuri lielo ķirbju audzēšanu atklājuši nesen. Īpašs prieks redzēt, ka līdzās ilggadējiem Ķirbju čempionāta dalībniekiem arvien biežāk pievienojas arī jaunpienācēji, apliecinot pieaugošo interesi par iespaidīgu dižogu audzēšanu. Gadu gaitā esam pārliecinājušies, ka ķirbji ir iecienīti ne tikai audzētāju, bet arī mūsu klientu vidū, tāpēc arī šoruden nodrošināsim plašu dažādu šķirņu ķirbju pieejamību mūsu veikalos par izdevīgām cenām, lai ķirbju ēdieni nonāktu uz ikvienas ģimenes galda,” uzsver “Maxima Latvija” korporatīvo attiecību direktors Jānis Beseris.
“Priecājamies, ka šajā rudenī ķirbju čempionāts notika Bērnu slimnīcā, kur ik dienu cenšamies uzlabot pacientu pieredzi gan ēdināšanas jomā, gan piedāvājot piedalīties dažādos pasākumos. Kopā ar lielajiem uzvarētāju ķirbjiem uz pasākumu atvesti arī mazie un garšīgie ķirbji, kas pārvērtīsies gardās maltītēs Bērnu slimnīcas pacientiem. Jau piecus gadus Bērnu slimnīcā par veselīgām un gardām maltītēm stacionāra pacientiem gādā veselīga uztura kustība “Ēstprieks”, kuru izveidojām kopīgi ar uzņēmumu “Maxima Latvija” un Bērnu slimnīcas fondu. Tieši pateicoties “Ēstprieka” darbībai, esam arī daļa no 21. Latvijas lielākā ķirbja čempionāta, kas vēl trīs dienas dāvās prieku gan slimnīcas pacientiem, gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem,” stāsta Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.
TOP 10 lielākie Latvijas ķirbji
Šogad par Latvijas lielākā ķirbja čempionu kļuva Eglāju ģimene, kuriem šis bija pirmais dalības gads “Latvijas lielākā ķirbja čempionātā”. Jelgavas novadā izaudzētā dižoga sasniedza 355 kilogramu svaru. Otro vietu ieguva Gundega Neimane ar 318 kilogramus smagu ķirbi no Kuldīgas novada, savukārt godpilno trešo vietu izcīnīja Elīza Neimane no Kuldīgas novada, kuras izaudzētais ķirbis svēra 250 kilogramus.
4. vieta – Lindas Kuzmickas audzētais 236 kg smagais ķirbis no Ādažu novada;
5. vieta – Gunta Kuzmicka audzētais 158 kg smagais ķirbis no Dobeles novada;
6. vieta – Ingrīdas Kuzmickas audzētais 152 kg smagais ķirbis no Dobeles novada;
7. vieta – Līgas Baltusevičas audzētais 131 kg smagais ķirbis no Jēkabpils novada;
8. vieta – Indara Kuzmicka audzētais 128 kg smagais ķirbis no Ādažu novada;
9. vieta – Helmuta Kuzmicka audzētais 102 kg smagais ķirbis no Ādažu novada;
10. vieta – Elīnas Šveicares audzētais 90 kg smagais ķirbis no Ķekavas novada.
Čempionāta laikā, kamēr Latvijas spēcīgie vīri – Māris Krievelis un Dainis Zāģeris svēra un mērīja finālā iekļuvušās dižogas, pasākuma apmeklētāji varēja piedalīties radošajā darbnīcā un apgleznot ķirbjus. Savukārt māksliniece Agneses Rudzīte-Kirillova lielo dižogu pārvērta krāšņā mākslas darbā, bet par rudens garšām parūpējās šefpavārs Lauris Aleksejevs, cienājot klātesošos ar paša gatavotu ķirbju zupu.
Šogad konkursam kopumā tika pieteikti 19 ķirbji no 9 Latvijas novadiem: Kuldīgas, Ādažu, Jelgavas, Dobeles, Jēkabpils, Bauskas, Limbažu, Saldus un Ķekavas novada.
Jau ziņots, ka līdz šim čempionāta vēsturē Latvijā smagākais ķirbis ir svēris 574 kg, un šo rekordu 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaugušais ķirbis.