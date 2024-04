Kā zināt, ka organismā trūkst magnijs?

Magnijs – nozīmīgākā minerālviela

Magnijs ir viena no vērtīgākajām minerālvielām, jo tieši tas palīdz uzturēt un iedarbināt daudz un dažādus svarīgus procesus mūsu ķermenī, kā, piemēram, enzīmu reakcijas, impulsu pārvadi starp nervu šķiedrām un muskulatūru, šūnu membrānu fosfolipīdu stabilizāciju, šūnu dalīšanās procesu, optimālu asinsspiedienu un sirdsdarbību, kaulu un zobu attīstību un to veselību, normālu nervu sistēmas un muskuļu darbību, kā arī elektrolītu līdzsvaru. Apmēram puse no visa organismā esošā magnija atrodas kaulos, trešdaļa muskuļos, pārējais daudzums mīkstajos audos un aptuveni 1 % serumā. Kopumā tam ir jābūt vismaz 20 līdz 30 gramiem, norāda klīniskā farmaceite I. Priedniece.

Magnijs palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu un veicina normālu olbaltumvielu sintēzi. To izmanto migrēnas, sirds un asinsvadu sistēmas slimību profilaksei, kā arī tas nepieciešams serotonīna veidošanas procesā.

Magnija deficīts organismā

Magnija deficīta gadījumā var rasties virkne simptomu – apetītes trūkums, slikta dūša, vemšana, nervozitāte, aizkaitināmība, trauksme, vājums, nemiers, apjukums, depresija, nogurums, miega traucējumi, kuņģa un zarnu trakta traucējumi, sirdsklauves un citi kardiovaskulāri traucējumi, asinsvadu spazmas, muskuļu sasprindzinājums, muskuļu krampji, tirpšana, trīce un citi.

Biežāka vajadzība pēc magnija ir sportistiem, senioriem, grūtniecēm un cilvēkiem, kas ilgstoši saskaras ar palielinātu slodzi un stresu. Magnija deficītam par iemeslu var būt sekojošas situācijas:

tiek ievērota diēta, ir nepietiekams uzturs vai samazināta uztura uzņemšana;

biežs alkohola patēriņš;

grūtniecība, augšanas periods;

smaga fiziska slodze, regulāras sporta aktivitātes;

ilgstošs stress;

cukura diabēts, vielmaiņas traucējumi, kuņģa un zarnu trakta slimības;

slimības vai situācijas, kad ir apgrūtināta magnija uzsūkšanās vai veicināta tā izdalīšanās – vemšana, caureja, pastiprināta svīšana;

medikamentu lietošana – caurejas un diurētiskie līdzekļi, sirds glikozīdi, estrogēni, protonu sūkņu inhibitori, noteiktas antibiotikas, aminoglikozīdi, glikokortikoīdi un citi.

Magnija uzņemšana ar uzturu

Magniju palīdz uzņemt pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs – īpaši pilngraudu produkti, rieksti (Brazīlijas, lazdu, zemesrieksti, mandeles), sēklas, dārzeņi, augļi, kartupeļi, salāti, spināti, banāni, pākšaugi, zivis (tuncis, lasis), piena produkti un gaļa. Taču jāņem vērā, ka no uztura magnijs uzsūcas tikai aptuveni 35 % līdz 50 % apmērā! Turklāt, pārāk daudz lietojot uzturā ar taukvielām un olbaltumvielām bagātus produktus, tiek kavēta magnija uzsūkšanās organismā. Magnija uzsūkšanos kavēs arī alkohols, nikotīnu saturoši produkti, pārāk liels sāls daudzums uzturā, kalciju un fosforu saturoši produkti. Magnija uzsūkšanās tiek kavēta arī, ja trūkst B1 un B6 vitamīna vai ir D vitamīna deficīts.

Kā pareizi lietot magnija uztura bagātinātājus?

Minerālviela magnijs ir sastopama gan bezrecepšu medikamentu, gan uztura bagātinātāju sastāvā dažādu sāļu veidā, piemēram, magnija orotāta, magnija laktāta, magnija citrāta, magnija oksīda un magnija bisglicināta veidā. Ērtākai lietošanai un ātrākai iedarbībai sportisti ir iecienījuši magnija preparātus šķidrā veidā, piemēram, dzērienus ar viegli absorbējamo magnija bisglicinātu.

Magnija uztura bagātinātāji ir pieejami dažādās formās, tādēļ tos var atbilstoši piemeklēt katra cilvēka vecumam un vajadzībām. Aptiekā magnijs ir pieejams tabletēs, kapsulās, pulveros, granulās un gatavu šķidrumu veidā. Magniju plaši izmanto arī dažādos kombinētajos preparātos, piemēram, multivitamīnu un minerālvielu kompleksos, īpaši populāri ir kombinēt to kopā ar B grupas vitamīniem vai kāliju.

Dienā ieteicamā magnija deva pieaugušajiem ir 300 līdz 400 mg, tomēr vispirms ir jāpievērš uzmanība preparāta instrukcijai – cik daudz tas ir jālieto, lai uzņemtu rekomendējamo magnija devu. Šos preparātus var lietot ilgstoši, bet kursa lietošanas biežumu un ilgumu katram cilvēkam pielāgo individuāli, jo tas ir atkarīgs no magnija deficīta pakāpes un sūdzībām. Lietojot magniju, var būt mīksta vēdera izeja vai caureja, īpaši lietojot lielas devas, uzsver I. Priedniece.

Atbilstoši norādījumiem, magniju lieto pirms vai ēdienreizes laikā, parasti vakarā, lai atslābinātos un būtu labāks un kvalitatīvāks naktsmiers. Magniju var lietot arī dienas laikā kopā ar citiem vitamīniem, taču vispirms ir jāņem vērā vienlaicīgi lietojamo līdzekļu mijiedarbība. Tā, piemēram, magnijs var kavēt dzelzs uzsūkšanos, tādēļ šīs vielas ir jālieto ar 2 līdz 3 stundu starplaiku. Arī lietojot dažādas antibiotikas un citus medikamentus, ir svarīgi saprast to mijiedarbību ar magniju, tādēļ vienmēr pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm un preparātiem, ko lietojat, lai saņemtu konsultāciju par jums piemērotāko lietošanas režīmu.

Svarīgi! Pirms magnija lietošanas jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu par lietošanas nepieciešamību un ilgumu, it īpaši, ja pirms tam ir novēroti nieru darbības traucējumi.