Ceturtdiena, 18.06.2026 12:40
Alberts, Madis
Ceturtdiena, 18.06.2026 12:40
Alberts, Madis
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 08:51

Kad Ogre nedēļas vidū iekrāsojas zeltā: iedzīvotāji dalās ar foto

OgreNet
Kad Ogre nedēļas vidū iekrāsojas zeltā: iedzīvotāji dalās ar foto
Foto: Ainis Kursišs
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 08:51

Kad Ogre nedēļas vidū iekrāsojas zeltā: iedzīvotāji dalās ar foto

OgreNet

Ogre ir skaista gan saulrietā, gan rīta pastaigā, tās kontūras no "putnu lidojuma" vai kājāmgājēja skatu leņķa trešdienas vakarā un ceturtdienas rītā iemūžinājuši vairāki Facebook grupas "Ogre mūsu pilsēta!" dalībnieki. Vai atpazīstat vietas?

mceu_97836557811781761716156.jpg

Foto: Ainis Kursišs

mceu_93653462621781761726789.jpg

Foto: Ainis Kursišs

mceu_71995883731781761742151.jpg

Foto: Ainis Kursišs

mceu_48586996841781761751717.jpg

Foto: Ainis Kursišs

mceu_35036486751781761762290.jpg

Foto: Intars Andersons

mceu_77518099261781761788644.jpg

Ogres Mežezers, Foto: Gunta Lauzuma

mceu_11551624371781761796001.jpg

Ogres Mežezers, Foto: Gunta Lauzuma

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?