Foto: Ainis Kursišs
Foto: Ainis Kursišs
Foto: Ainis Kursišs
Foto: Ainis Kursišs
Foto: Intars Andersons
Ogres Mežezers, Foto: Gunta Lauzuma
Ogres Mežezers, Foto: Gunta Lauzuma
Ogre ir skaista gan saulrietā, gan rīta pastaigā, tās kontūras no "putnu lidojuma" vai kājāmgājēja skatu leņķa trešdienas vakarā un ceturtdienas rītā iemūžinājuši vairāki Facebook grupas "Ogre mūsu pilsēta!" dalībnieki. Vai atpazīstat vietas?
Foto: Ainis Kursišs
Foto: Ainis Kursišs
Foto: Ainis Kursišs
Foto: Ainis Kursišs
Foto: Intars Andersons
Ogres Mežezers, Foto: Gunta Lauzuma
Ogres Mežezers, Foto: Gunta Lauzuma