Otrdiena, 21. aprīlis, 2026 16:45

"Kad vairs negribēju šo nekaunību paciest..." Olgai Rajeckai brauciens tramvajā beidzas ar kuriozu incidentu

Publicitātes foto
Kopš degvielas cenas ir strauji kāpušas dziedātāja Olga Rajecka, kuras dzimtā pilsēta ir Lielvārde, arvien biežāk izmanto sabiedrisko transportu, kur nereti piedzīvo dažādus gadījumus - gan patīkamus, gan nepatīkamus, vēstīts žurnālā "Jauns&Privāts", kam viņa atklājusi kādu stāstu, kas īpaši palicis atmiņā.

Viņa mēdzot ar mašīnu no Bukultiem braukt līdz Juglai, kur atstāj mašīnu un tālāk pa pilsētu mēro ceļu ar tramvaju.

Olga žurnālam atklāj, ka sabiedriskajā transportā nereti tiek pie dāvanām, pie patīkamiem pārsteigumiem. Piemēram, viņa cienāta ar zemenēm, dažreiz pat viņai piedāvāts alkohols un konfektes. Tomēr ne visi braucieni bijuši patīkami. Gadoties arī nepatīkamas situācijas.

"Cilvēki ir arī piedāvājuši apsēsties, bet reiz viena tante krievu valodā mani izlamāja, ka sēžu. Kliedza, ka jaunieši tik nekaunīgi, sēž un viņai, vecam cilvēkam, vietu nedod. Tā lamādamās, tante stūmās tieši uz manu pusi! Kādu brīdi turējos, cietos un valdījos...Man toreiz bija galvā kepons, un, kad jau vairs negribēju šo nekaunību paciest, pacēlu galvu un viņai pateicu, ka vispār man arī ir jau pāri 60," atminas skatuves māksliniece.

OgreNet iesaka

