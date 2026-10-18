Kādi ir populārākie jaunievēlēto deputātu vārdi?

15. Saeimā ir ievēlēti kopumā seši Jāņi. Četri no viņiem - Jānis Jenzis, Jānis Urtāns, Jānis Stērninieks un Jānis Džeriņš - parlamentā iekļuvuši no "Apvienotā saraksta" (AS). Savukārt vēl divi Jāņi - Dombrava un Vitenbergs - ir ievēlēti no Nacionālās apvienības (NA).
Tāpat Saeimā ievēlēti arī pieci Andreji. Andrejs Svilāns pārstāv AS, Andrejs Klementjevs ir no "Latvija pirmajā vietā" (LPV), Andrejs Jakovļevs un Andrejs Pagors ir no partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ), bet Andrejs Judins parlamentā ticis no "Jaunās Vienotības" (JV).
Starp jaunievēlētajiem deputātiem ir arī četri Andri, tai skaitā pašreizējais premjers Kulbergs no AS, kā arī četri Edgari.
No sieviešu vārdiem populārākie ir Baiba, Inga, Agnese un Linda - parlamentā ievēlētas pa divām šo vārdu nēsātājām.
Kāds no jaunievēlētajiem deputātiem var kļūt arī par ministru, tādēļ Saeimā, visticamāk, parādīsies jauni vārdi, kādam no ievēlētajiem deputātiem sākot pildīt ministra amata pienākumus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jau ir paziņojis, ka jaunā valdība būtu jāveido Kulbergam.
Jau vēstīts, ka Centrālā vēlēšanu komisija oficiāli apstiprinājusi 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
"Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā iegūs 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, Nacionālā apvienība (NA) - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.