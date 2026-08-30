Kāds ir garākais Latvijā reģistrētais cilvēka vārds? Tajā ir vairāk nekā 40 burti!

Fizisko personu reģistrā iekļauj ne tikai informāciju par Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bet arī par ārzemniekiem. Tai skaitā ārzemniekiem, kuri Latvijā saņēmuši uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības (ES) pilsoņa reģistrācijas apliecību vai ES pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, un citiem ārezmniekiem.
Garākais reģistrētais vārds ir ārzemniecei, kurai ir četri vārdi - Mihindukulasuriya Patabadige Ashara Krishani.
Tāpat arī garākie reģistrā atrodamie personu vārdi ar tikai vienu vārdu ir ārvalstniekiem. Tie ir Navaneethakrishkan un Anandhapadmanabhan. Tajos ir 18 burti.
Savukārt garākais vārds latviešu tautības iedzīvotājam ir ar 22 burtiem - Žanete Irēna Saulstarīte. Garākais viena vārda vārds, kas rakstīts latviskā rakstībā, ir Sniegbaltīte. Šajā vārdā ir 12 burti.