"Dzērieni un našķi, kas satur kofeīnu, cukurus un citus stimulējošus savienojumus, īslaicīgi var dot sajūtu, ka spēks ir atgriezies, taču organisms par to samaksā ar straujām cukura un hormonu svārstībām. Ja stimulanti kļūst par galveno enerģijas avotu, mēs nevis risinām noguruma cēloni, bet gan padziļinām izsīkuma bedri. Tas ilgtermiņā var novest pie pastāvīga enerģijas trūkuma, miega traucējumiem, garastāvokļa svārstībām, kā arī vielmaiņas un sirds un asinsvadu sistēmas problēmām. Šādā veidā sākotnēji nevainīgs ieradums var pāraugt hroniskā disbalansā, kas ietekmē gan fizisko, gan psihisko veselību," stāsta L.Siliņa.
Apburtais loks: jo vairāk lieto, jo mazāka jēga
"Lai šo situāciju risinātu, iesākumā ieteicams padomāt, kāpēc šāds ieradums vispār ir izveidojies. Dažkārt tas saistīts ar nepilnvērtīgu uzturu vai stingru diētu, kad apzināti vai neapzināti tiek pagarināts laiks starp ēdienreizēm, izmantojot kafijas stimulējošo iedarbību, lai nomāktu izsalkumu. Taču biežāk problēma ir nepietiekams miegs - cilvēks, nejūtoties izgulējies, mēģina uzturēt modrību ar neskaitāmām kafijas krūzēm. Rezultātā diena tiek pārvarēta, bet vakarā kofeīna pārslodzes dēļ jau atkal ir grūtības aizmigt, un apburtais loks turpinās," skaidro uztura speciāliste.
Tādā veidā stimulantu sniegtais īslaicīgais uzrāviens ar laiku pārvēršas par vēl lielāku izsīkumu, turklāt var pasliktināt miega kvalitāti, garastāvokli un spēju koncentrēties. Organismam kļūst arvien grūtāk atjaunot dabisko līdzsvaru, un stimulanti vairs nespēj pildīt sākotnēji gaidītās funkcijas - lai iegūtu vēlamo efektu, uzņemam tos arvien lielākā daudzumā.
Cik daudz ir par daudz?
"Svarīgi ir rūpēties par pietiekamu miegu un nepārsniegt ieteicamo kofeīna daudzumu," norāda A. Fleišmane, "pieaugušajiem dienā nevajadzētu uzņemt vairāk par 300-400 miligramiem kofeīna - tas ir apmēram trīs četras kafijas krūzes. Tikpat būtiski ir laikus doties gulēt, vēlams pirms pusnakts, un nodrošināt sev vismaz septiņas astoņas stundas kvalitatīva miega, turklāt daļai cilvēku būs vajadzīgas pat deviņas stundas. Enerģiju daudz ilgtspējīgāk palīdzēs uzturēt sabalansētas maltītes ik pēc trim četrām stundām un pietiekams ūdens daudzums."
Turklāt jāņem vērā individuālā tolerance - cilvēkiem ar trauksmi, sirdsklauvēm vai atviļņa slimību kafija var pastiprināt simptomus, tādēļ šādos gadījumos to ieteicams ierobežot vai pat pilnībā izslēgt. "Savukārt enerģijas dzērieni satur ne tikai kofeīnu, bet arī citus stimulantus un piedevas, kas pastiprina to iedarbību. Šādu produktu stimulējošais efekts ir krietni spēcīgāks, bet arī riskantāks - tie nav ieteicami nedz ikdienā, nedz kā vienreizējs risinājums," uzsver L. Siliņa.
Tāpat būtiski sekot līdzi ēdieniem un dzērieniem pievienotajam cukura daudzumam. Dienas normai pieaugušajam nevajadzētu pārsniegt 25-50 gramus jeb 6-12 tējkarotes. Tajā ietilpst ne tikai tējai vai kafijai pievienotais cukurs, bet arī slēptie avoti - saldinātie dzērieni, konditorejas izstrādājumi, brokastu pārslas, jogurti un arī daļa šķietami veselīgo uzkodu.
Vai tiešām par našķiem jāaizmirst?
"Mēģinot aizvietot izsapņoto našķi ar augļiem, riekstiem vai citām alternatīvām, vēlme pēc kāruma bieži vien nepazūd. Rezultātā jau pēc pāris dienām notiek pārēšanās, un apēstā daudzums nereti ir krietni lielāks, nekā tas būtu bijis, ja izvēlētos nelielu porciju brīdī, kad to patiesi gribas. Arī pilnīga atteikšanās var radīt "aizliegtā augļa" efektu - pasakot sev, ka kaut ko nedrīkst, doma par to kļūst tikai intensīvāka," skaidro L. Siliņa.
Uztura speciāliste akcentē apzinātu ēšanu kā zelta vidusceļu, proti, izvēlēties tieši to, kas sniedz visvairāk prieka, un baudīt to mērenā daudzumā. Ik pa laikam atļaujoties kādu kārumu, tas kļūst par patīkamu akcentu, nevis problēmu ikdienas uzturā. Nav ieteicama našķošanās starp ēdienreizēm, taču, ja ļoti gribas, labāk to izdarīt uzreiz pēc maltītes - kā nelielu desertu. Šādā gadījumā našķim vairs nav funkcija remdēt izsalkumu, to iespējams ēst lēnāk un ar lielāku baudu. Apzināti pievēršot uzmanību garšai, smaržai, tekstūrai un citām niansēm, bieži pietiek ar pavisam nelielu gabaliņu, lai gūtu gandarījumu un izvairītos no aizliegtā augļa sajūtas.
"Enerģijas izsīkums un nogurums nav vājums, bet organisma signāls, kas mudina ieklausīties sevī. Līdzsvaru iespējams atgūt ar vienkāršām, bet sistemātiskām izvēlēm - regulārām, sabalansētām maltītēm, kurās ir olbaltumvielas, šķiedrvielas un veselīgie tauki, pietiekamu miegu un kustībām ikdienā," papildina A. Fleišmane, "enerģijas uzturēšanai svarīgi arī dabiskie palīgi - B grupas vitamīni, magnijs, omega-3 taukskābes un dzelzs, ko nepieciešamības gadījumā var lietot papildus, iepriekš konsultējoties ar savu ārstu vai farmaceitu."