Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē.
Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība būs zema. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +18 grādiem.
Eiropas rietumu un centrālajā daļā valda plašs augsta spiediena apgabals un karstums. Krievijā atrodas ciklons. Latvijai tuvojas vēss gaiss no Arktikas; ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās trešdien vietām var pārsniegt 20 metrus sekundē.
Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Alūksnē līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.