Otrdiena, 26.05.2026 15:27
Eduards, Edvards, Varis
Otrdiena, 26.05.2026 15:27
Eduards, Edvards, Varis
Otrdiena, 26. maijs, 2026 09:21

Kamēr daudzviet Eiropā valda karstums, sinoptiķi pastāsta, kāds laiks gaidāms pie mums

Leta
Kamēr daudzviet Eiropā valda karstums, sinoptiķi pastāsta, kāds laiks gaidāms pie mums
Foto: Pexels.com
Otrdiena, 26. maijs, 2026 09:21

Kamēr daudzviet Eiropā valda karstums, sinoptiķi pastāsta, kāds laiks gaidāms pie mums

Leta

Otrdien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem, siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Sinoptiķi prognozē, ka būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs.

Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē.

Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība būs zema. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +18 grādiem.

Eiropas rietumu un centrālajā daļā valda plašs augsta spiediena apgabals un karstums. Krievijā atrodas ciklons. Latvijai tuvojas vēss gaiss no Arktikas; ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās trešdien vietām var pārsniegt 20 metrus sekundē.

Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Alūksnē līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?