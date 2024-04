Kāpēc ādas kopšanas rutīnas laikā uzmanība jāpievērš arī viedierīču higiēnai

"Kā pirms jebkuras elektroierīces tīrīšanas, viedtālrunis ir jāizslēdz, jāatvieno uzlādes vads un jāizņem tas no vāciņa. Ar mīkstu, neplūksnājošu mikrošķiedras lupatiņu viegli jānoslauka tālruņa ārējās virsmas. Samitrini drāniņas stūri nelielā daudzumā destilēta ūdens vai dezinfekcijas līdzeklī, piemēram, uz hlorapskābes bāzes (50-80 ppm) vai spirta bāzes (vairāk nekā 70 % etanola vai izopropanola) veidotā līdzeklī, un viegli noslauki tālruņa priekšpusi un aizmuguri, pārlieku uz tā nespiežot. Tīrīšanai neizmanto saspiestu gaisu, kā arī neuzklāj un neizsmidzini balinātāju vai šķidros tīrāmos līdzekļus tieši uz viedtālruņa, citādāk atvērumos iekļūs mitrums. Jāņem vērā, ka šie ieteikumi attiecas tikai uz tālruņa stikla, keramikas un metāla virsmu pārklājumu. Šādi nevajadzētu tīrīt mīkstākus aksesuārus - tādus, kas izgatavoti no ādas, gumijas vai plastmasas materiāliem," norāda Samsung produktu treneris Eduards Krumovics.

Savukārt, ja diskomforts vai ādas kairinājums rodas nēsājot viedpulksteni, tas ir pirmais signāls, ka pienācis laiks to notīrīt vai jāpārtrauc tā nēsāšana un jānogaida divas līdz trīs dienas, līdz simptomi mazinās. Ja simptomi izzūd, var atsākt nēsāt viedpulksteni un vērot, vai reakcija atjaunojas. Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, nepieciešams konsultēties ar ārstu. To, vai nelabvēlīgā reakcija ir alerģija, precīzi pateiks speciālists, bet noteikti jāpievērš uzmanība, ja ap siksniņas vietu uz rokas ir nieze, dedzināšana, ādas krāsas vai temperatūras izmaiņas saskares vietā vai plašākā reģionā uz ādas.

Ja viedpulkstenis tiek nēsāts uz rokas visu dienu un netiek noņemts arī nakts laikā, svarīgi ir ievērot vispārējās higiēnas prasības. Uzraudzīt, lai zem siksniņas nekrājas netīrumi un āda nav sasvīdusi vai mitra, kas var radīt papildu kairinājumu vai infekciju. Uz pulksteņa, iespējams, ir uzkrājušies netīrumi vai baktērijas, kas kairina ādu un pasliktina tās stāvokli. Iespējams, ka viedpulkstenis tiek valkāts nepareizi, tāpēc vajadzētu notīrīt un pieregulēt to ērtākai lietošanai.

"Biežākā alerģijas izpausme, kas saistīta ar viedpulksteņu nēsāšanu un var rasties no to siksniņām, ir kontaktalerģija - alerģiska reakcija, kas izpaužas uz ādas pēc saskares ar alergēnu. Jutīgākiem cilvēkiem dažādu materiālu viedpulksteņu siksniņas var radīt alerģiskus kontaktdermatītus. Kairinājuma kontaktdermatīts ir reakcija uz vielām, ar kurām šīs siksniņas pārklātas. Svarīgi arī tas, vai siksniņa cieši pieguļ ādai, cik ilgi tā tiek valkāta nenoņemot, vai aiz tās nonāk kāda sadzīves ķīmija, mitrums, sviedri sportojot u. tml. Kontaktdermatīts var rasties no jebkura dabīga materiāla, kā arī no silikona, ādas un metāla materiāla," uzsver alergoloģe, pneimonoloģe Ieva Cīrule.

"Dažādi Samsung viedtālruņu vāciņi un viedpulksteņu siksniņas ir izgatavoti no dabai draudzīgiem un otrreizēji pārstrādātiem materiāliem. Atsevišķi viedtālruņu vāciņi pārklāti ar pretmikrobu pārklājumu, kas ļauj viedtālruņa lietotājam sevi nedaudz vairāk pasargāt. Savukārt, daudzas Galaxy Watch6 viedpulksteņa siksniņas un aproces ir izgatavotas no pretsviedru fluorelastomēra materiāla un tādiem bioloģiskiem materiāliem, kas iegūti no kukurūzas un līdzīgām izejvielām," stāsta E. Krumovics.