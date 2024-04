Kāpēc ziemā ir noderīgi lietot zivju eļļu? Skaidro farmaceits

Zivju eļļas ietekme uz organismu

Zivju eļļas vērtīgais vitamīnu un taukskābju saturs spēj palīdzēt dažādu orgānu un orgānu sistēmu labākai darbībai. 60 % cilvēka smadzeņu sastāv no Omega-3 taukskābēm, tādēļ, ja to trūkst uzturā, vispirms cieš smadzeņu funkcijas, stāsta farmaceits K. Čerjomuhons. Taču zivju eļļa labvēlīgi ietekmē ne vien smadzeņu darbību, bet arī sirds un asinsvadu sistēmu, palīdzot novērst aterosklerozes veidojumu rašanos, samazina holesterīna līmeni un šķidrina asinis, tādējādi samazinot sirdslēkmes un insulta risku. Tāpat Omega-3 samazina triglicerīdu un zema blīvuma holesterīna līmeni, palīdz sadedzināt piesātinātos taukus organismā, tādējādi veicinot svara zudumu, nomāc stresa hormonu izdalīšanos organismā un piedalās prostaglandīnu ražošanā, kas palīdz atbrīvoties no pietūkuma un sāpēm, kā arī tai piemīt pretiekaisuma un antiaritmiska iedarbība.

Zivju eļļa jālieto jebkurā gada laikā, un tas ir izplatīts mīts, ka zivju eļļu vajadzētu lietot tikai ziemā – tas radies tāpēc, ka tieši ziemā cilvēkiem visvairāk trūkst D vitamīna. Zivju eļļā ir vielas, kas organismam ir labvēlīgas visa gada garumā, taču mēdz gadīties, ka ziemā to deficīts var būt īpaši izteikts. Omega-3 deficīts bieži izpaužas ar tādiem simptomiem kā sausa āda un mati, nogurums, trausli nagi, bezmiegs, nomākts noskaņojums un locītavu sāpes.

Kā izvēlēties piemērotāko?

Apskatot plašo zivju eļļu piedāvājumu, var rasties jautājums – kāda ir atšķirība starp daudzajām zivju eļļām un kā izvēlēties sev piemērotāko? BENU Aptiekas farmaceits K. Čerjomuhins iesaka izvēlēties Omega-3 no dzīvnieku izcelsmes avotiem, nevis no augiem, jo tie labāk uzsūcas dabīgā triglicerīda veidā. Savukārt augu izcelsmes Omega-3 preparāti būs aktuāla alternatīva vegāniem un veģetāriešiem.

Pievērs uzmanību sastāvam! Iegādājoties zivju eļļu, jāpievērš uzmanība Omega-3 sastāvam jeb eikozapentaēnskābei (EPA) un dokozaheksaēnskābei (DHA). Jāatceras, ka minimālais EPA saturs uz 1000 mg zivju eļļas ir 180 mg, bet DHA ir 120 mg. Vienā kapsulā vai tējkarotē kopā jābūt vismaz 500 mg Omega-3, tā nedrīkst saturēt ķīmiskas vielas vai ĢMO. Augstas kvalitātes preparātiem būs kapsulas, kas izgatavotas no dabīgā želatīna. Svarīgs ir arī Omega-3 iepakojums. Nav ieteicams iegādāties produktus caurspīdīgās burciņās, jo gaisma veicina Omega-3 skābju oksidēšanos.

Izvēlies ērtāko formu! Izvēloties zivju eļļu, ir svarīgi ņemt vērā arī tās formu. Zivju eļļas ir pieejamas gan kapsulās, gan šķidrā, gan košļājamo kapsulu veidā, piemēram, ar dažādām garšām, kas paredzētas bērniem. Katrai formai ir savas priekšrocības, un izvēle ir atkarīga no vēlmēm un vajadzībām. Zivju eļļas kapsulas būs vienkāršāk lietot, jo tās ir viegli norīt. Kapsulām bieži ir noteikta deva, kas atvieglo uzņemtās zivju eļļas daudzuma kontroli, turklāt kapsulas ir viegli uzglabāt, jo tām ir ilgs glabāšanas laiks.

Savukārt zivju eļļa šķidrā formā vieglāk uzsūksies organismā, jo nav nepieciešams laiks kapsulas sadalīšanai. Šķidru zivju eļļu var pievienot pārtikai, dzērieniem vai kokteiļiem, ļaujot mainīt tās lietošanas veidu.

Zivju eļļa bērniem

Zivju eļļa ir ieteicama ne vien pieaugušajiem, bet arī bērniem, tikai jāatceras, ka ir jāievēro īpaša piesardzība un lietošanas noteikumi, it īpaši bērniem, kuriem ir alerģija pret zivīm vai jūras veltēm, uzsver farmaceits. Omega-3 skābes uzlabo smadzeņu darbību un redzi, paaugstina imunitāti un samazina sirds un asinsvadu slimību risku. Omega-3 trūkums var negatīvi ietekmēt veselību – izraisīt runas attīstības aizkavēšanos, kustību koordinācijas problēmas un sirds un asinsvadu darbības traucējumus. Ieteicams sākt lietot zivju eļļu no 1 gada vecuma, taču iepriekš ir jākonsultējas ar ārstu par lietošanas nepieciešamību un vecumam un ķermeņa vajadzībām atbilstošu devu. Vispārīgi ieteikumi par devām ir šādi: no 1 līdz 3 gadiem – ne vairāk kā 1 grams dienā, no 4 līdz 8 gadiem – līdz 1,5 gramiem dienā, no 9 līdz 13 gadiem – līdz 2 gramiem dienā. Ja nav alerģijas pret zivīm vai jūras veltēm, tad zivju eļļu var iekļaut uzturā jau 6–7 mēnešu vecumā, sākot ar mazām porcijām un pakāpeniski palielinot devu.

Pareiza zivju eļļas lietošana

Lai iegūtu vislabāko zivju eļļas iedarbību veselībai, ir jāatceras par pareizu tās lietošanu. Optimālā zivju eļļas deva ir 1–2 grami dienā. Šis tilpums tiek sadalīts vairākās devās visas dienas garumā. Pirms Omega-3 lietošanas ir jāpaēd, un to nedrīkst lietot tukšā dūšā, lai izvairītos no smaguma sajūtas vai sliktas dūšas. Omega-3 nedrīkst lietot, ja cilvēkam ir tuberkulozes aktīvā stadija, vairogdziedzera darbības traucējumi (hiperfunkcija), pārmērīgs kalcija daudzums (hiperkalciēmija), akūtas aknu un nieru slimības, kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla, zīdīšanas periods, kā arī grūtniecība un vecums ir faktori, kuros polinepiesātinātās taukskābes tiek lietotas ļoti piesardzīgi.