Kompānija sākusi sadarbību ar izplatītāju Dienvidkorejā, kas nodrošinās biezpiena sieriņu tirdzniecību Dienvidkorejas lielākajā e-komercijas platformā "Coupang" un virknē piemājas veikaliņos. Pārredzamā nākotnē plānota arī "Kāruma" tirdzniecība kādā no lielākajiem valsts tirdzniecības tīkliem.
Šobrīd vēl tranzītā esošo pirmo "Kārums" sūtījumu uz Dienvidkoreju veido populārākās sešas "Kāruma" biezpiena sieriņu garšas - "Kārums" vaniļas, šokolādes, zemeņu, mango un kokosriekstu, kā arī trīs garšu sieriņi multi kastēs pa septiņiem sieriņiem.
Sadarbība ar šo klientu izveidota ar Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības atbalstu projekta "Informācijas un veicināšanas pasākumi par lauksaimniecības produktiem Dienvidkorejā, Malaizijā un Kanādā".
"Kāruma" sieriņi kopumā pieejami vairāk nekā 20 valstīs pasaulē, no kurām Eiropā tirdzniecības tīklos "Kaufland", "Ledo", "Kliver" un "MixMarkt" Vācijā, "Alfamega" Kiprā, "Coop", "Eurospar" un "Meny" Norvēģijā, un "Supervalu" tīklā Īrijā. Šogad jauno tirgu vidū ir Malta, Serbija un Dienvidkoreja.
Pagājušajā gadā "Food Union" eksportēja 380 tonnas biezpiena sieriņu, kas ir par 52% vairāk nekā 2023. gadā. Savukārt 2025. gadā izaugsme plānota aptuveni 15% apmērā salīdzinājumā ar 2024. gadu. Šogad jauno tirgu vidū ir Malta, Beļģija un Serbija, savukārt Ukraina, Lietuva un Igaunija turpina būt nozīmīgākie "Food Union" eksporta tirgi pēc ieņēmumiem.
Uzņēmums pagājušajā gadā produkciju eksportēja uz 30 valstīm, eksporta apmēram sasniedzot trešo daļu jeb 45,7 miljonus eiro no kopējā apgrozījuma.
Jau ziņots, ka "Food Union" koncerna, kurā ietilpst AS "Rīgas piena kombināts" un AS "Valmieras piens", apgrozījums pagājušajā gadā bija 151,9 miljoni eiro, kas ir par 1,1% vairāk nekā 2023. gadā, bet koncerna bruto peļņa pieauga par 2,4% - līdz 26,9 miljoniem eiro.
"Food Union" lielākā īpašniece ir "PAG Private Equity".