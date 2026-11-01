Kas jauniešiem mājokļu izvēlē ir svarīgākais?

Jauniešu vidū īpaši izceļas vēlme pēc mājdzīvniekiem piemērotas vides, savukārt senioriem lielāka nozīme ir ūdens tuvumam. Atšķirīgas prioritātes iezīmējas arī citos dzīves posmos, tostarp attiecībā uz bērniem piemērotu vidi un apkārtējās infrastruktūras pieejamību.
Jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem mājokļa izvēlē izteiktāk iezīmējas ar dzīvesveidu saistīti faktori. Gandrīz puse jeb 49% jauniešu par svarīgu uzskata mājdzīvniekiem piemērotu vidi - tas ir augstākais rādītājs starp visām vecuma grupām.
Savukārt gandrīz tikpat daudziem jauniešiem ir svarīgas ilgtspējīgas infrastruktūras, tostarp sabiedriskā transporta, veloceliņu un elektroauto uzlādes iespēju pieejamība (53%) un atpūtas un izklaides zonas, piemēram, zaļās zonas pastaigām un skriešanai vai piknika vieta (47%).
Salīdzinoši mazāku nozīmi jaunieši piešķir ūdens tuvumam - to par svarīgu uzskata vien katrs trešais jaunietis (33%), kas ir zemākais rādītājs starp visām vecuma grupām. Savukārt kopienas sajūta un iespēja veidot jaunas attiecības ar apkārtējiem ir starp retāk (30%) izceltajām jauniešu prioritātēm.
Visizteiktāk ģimenei piemērotas vides nozīme parādās 30-39 gadu vecumā - vairums jeb 72% šīs vecuma grupas iedzīvotāju, izvēloties mājokli, par svarīgu uzskata rotaļu laukumu, skolu un bērnudārzu pieejamību, noskaidrots aptaujā. Šajā vecumā augstāk nekā citās grupās tiek vērtēta arī sporta infrastruktūra - tās pieejamība ir svarīga pusei (50%) respondentu.
Līdzās ģimenes ikdienai nepieciešamajai infrastruktūrai nozīmi iegūst arī dzīvesvietas sociālā vide, piemēram, kopienas sajūtu un iespēju veidot jaunas attiecības ar apkārtējiem par svarīgu uzskata jau vairāk nekā katrs trešais iedzīvotājs, liecina aptaujas dati.
Senioriem jeb 60-74 gadu vecumā mājokļa izvēlē izteiktāk tiek novērtēta apkārtējās vides kvalitāte, liecina aptauja. Šajā vecuma grupā iedzīvotāji par svarīgu uzskata ilgtspējīgas infrastruktūras pieejamību (61%), atpūtas un zaļās zonas (59%) un ūdens tuvums (50%). Viens no kritērijiem, kurā vislabāk redzama atšķirība starp jaunāko un senioru vecuma grupu, ir ūdens tuvums, kas jauniešiem ir viens no mazāk svarīgākajiem kritērijiem mājvietas izvēlē, skaidro attīstītājs.
Aptauju pēc "Merko mājas" pasūtījuma 2026. gada martā veica tirgus pētījumu kompānija "Norstat Latvija", un tajā piedalījās 1007 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem no visas Latvijas.