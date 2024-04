Kas tev jāzina par SPF

Ultravioletais starojums (UV) ir daļa no elektromagnētiskā spektra, kas sasniedz zemi no saules. Ar neapbruņotu aci šie viļņi nav saskatāmi, jo tie ir īsāki par redzamo gaismu. Viļņu garumus iedala trīs kategorijās - UVA, UVB, UVC -, un tos mēra nanometros (nm). Visgarākie ir UVA-320-400nm, tos iedala divās kategorijās - UVA I, kas ir 340-400 nm gari, un UVA II, kas ir 320-340 nm gari. UVB ir īsāki par UVA, tie ir 290-320 nm, savukārt UVC viļņi zemi nesasniedz, tos absorbē ozona slānī.



SPF15-SPF30 ir rekomendēts visiem ādas veidiem ikdienas lietošanai. SPF30-SPF50 ir rekomendēts izmantošanai vasaras laikā, kad notiek ilgāka uzturēšanās saulē, piemēram, dienā pie pludmales vai brīvdienās kalnos.



Eksperti min, ka saules aizsarglīdzekļus ar lielāku aizsardzību kā 50 nav vērts iegādāties. Līdzekļi ar SPF, kas ir augstāki par 50, nodrošina tikai nedaudz lielāku drošību no saules stariem, un tie var likt domāt, ka ir drošāki un ka, saulē atrodoties, nevajag atkārtoti uzklāt aizsarglīdzekli, attiecīgi tas var apdraudēt ādu. 100% aizsardzība pret UV stariem nav iespējama. Zemākā SPF aizsardzība ir SPF15, kas pasargā ādu no 93% UVB, SPF30 pasargā no 97%, bet SPF50 - no 98%.



UV indekss - UVI



UVI ir mērījums ultravioletajai radiācijai. Indekss ir amplitūdā no 0 līdz 11+.

UV 1-2 ir zems indekss, kura laikā praktiski var neizmantot līdzekļus ar SPF.

UV 3-5 ir mērens indekss.

UV 6-7 ir augsts indekss.

UV 8-10 ir ļoti augsts indekss.

UV 11+ ir ekstrēms indekss, kura laikā nav ieteicams uzturēties saulē.



SPF saturošu līdzekļu neizmantošanas riski



- Ādas vēzis.

- Priekšlaicīga ādas novecošana.

- Ādas apdegumi.

- Sausa āda.

- Imūnsistēmas novājināšana.

- Rētu veidošanās.

- Tetovējumu izplūšana.



Mīti par SPF



Mīts: izmantojot līdzekļus ar SPF, nevar nosauļoties.

Fakts: izmantojot līdzekļus ar SPF, ir pilnīgi iespējams nosauļoties. Izmantojot SPF30, 3% no UVB stariem var nokļūt ādā, bet, izmantojot SPF50, 2% no UVB stariem var nokļūt ādā.



Mīts: līdzekļi ar SPF50 ir spēcīgi, tāpēc tos nevajag uzklāt atkārtoti.

Fakts: vienalga, kāda stipruma, līdzekļi ar SPF strādā tikai divas stundas. Cipars uz iepakojuma nozīmē, cik daudz līdzeklis aizsargā no saules stariem, nevis cik ilgi tas strādā.



Mīts: man ir tumša, viegli nosauļojama āda, man nevajag līdzekļus ar SPF.

Fakts: tumša āda ir tikpat uzņēmīga pret saules izraisītu bojājumu, to vienkārši ir grūtāk saskatīt.



Mīts: ūdensizturīgs līdzeklis ar SPF nav jāuzklāj atkārtoti pēc atrašanās ūdenī vai svīšanas.

Fakts: patiesībā neeksistē pilnībā ūdensizturīgi līdzekļi ar SPF; ja tie būtu 100% ūdensizturīgi, tos nevarētu nomazgāt un tas nebūtu praktiski.



Mīts: ja ārā ir mākoņains un vēss laiks, tad līdzekļi ar SPF nav jāizmanto.

Fakts: mākoņi sastāv no ūdens, un tie nevar pasargāt no neredzamajiem UV stariem.



Galvenais, kas jāatceras saules aizsarglīdzekļu lietošanā



- Uzklāt atkārtoti ik pa divām stundām.

- Izmantot arī apmākušos laikapstākļos.

- Vislabāk izmantot līdzekļus ar SPF30 vai SPF50.

- Līdzekļi ar SPF nevar pilnībā aizsargāt ādu no UV stariem!



