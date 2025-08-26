Otrdiena, 26.08.2025 14:26
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 21:06

"Katru dienu ko tādu neredzēsi!" Ogrē iemūžināta viduslaiku cienīga aina

OgreNet
“Katru dienu ko tādu neredzēsi!” Ogrē iemūžināta viduslaiku cienīga aina
Foto: Ekrānuzņēmums no "Threads" video
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 21:06

“Katru dienu ko tādu neredzēsi!” Ogrē iemūžināta viduslaiku cienīga aina

OgreNet

Kāds sociālo tīklu lietotājs vietnē “Threads” dalījies ar amizantu ainu, ko nofilmējis Ogrē. Pieejot pie loga un sadzirdot neparastu troksni, ogrēnietis nodomājis, ka ārā notiek sparings, taču viņš kļūdījies. Ogres trikotāžas kombināta ēkā spēkiem mērojušies bruņinieku kostīmos tērpti cilvēki.

Viņš vietnē “Threads” raksta: “Piegāju pie loga un dzirdu sišanas troksni, domāju ka sparingo, paņēmu telefonu un intereses pēc “piezūmoju”, skatos, tur bruņinieki cīnās.”

Komentētāji, kā ierasts, ļāvuši vaļu fantāzijai.

“Katru dienu ko tādu neredzēsi,” kāda sociālo tīklu lietotāja spriež.

Cits komentētājs ironiski nosaka: “Tas noteikti ir fabrikas direktors ar investoru – mēģina kārtot rēķinus.”

“Uz šito var likt likmes?” vaicā kāds cits.

“Un vēl saka, ka mūsdienās bruņinieki izmiruši,” smejas nākamais.

“Ja parādās pūķis, zvani policijai... vai Harijam Poteram,” iesaka kāds komentētājs.

“Iedomājos pašvaldības policijas reakciju, kad zvana un sūdzas par troksni,” kāds spriež.

“Lomu spēlītes pirms miega,” ironizē vēl kāds.

Video apskatāms šeit.

