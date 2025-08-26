“Katru dienu ko tādu neredzēsi!” Ogrē iemūžināta viduslaiku cienīga aina

Viņš vietnē “Threads” raksta: “Piegāju pie loga un dzirdu sišanas troksni, domāju ka sparingo, paņēmu telefonu un intereses pēc “piezūmoju”, skatos, tur bruņinieki cīnās.”
Komentētāji, kā ierasts, ļāvuši vaļu fantāzijai.
“Katru dienu ko tādu neredzēsi,” kāda sociālo tīklu lietotāja spriež.
Cits komentētājs ironiski nosaka: “Tas noteikti ir fabrikas direktors ar investoru – mēģina kārtot rēķinus.”
“Uz šito var likt likmes?” vaicā kāds cits.
“Un vēl saka, ka mūsdienās bruņinieki izmiruši,” smejas nākamais.
“Ja parādās pūķis, zvani policijai... vai Harijam Poteram,” iesaka kāds komentētājs.
“Iedomājos pašvaldības policijas reakciju, kad zvana un sūdzas par troksni,” kāds spriež.
“Lomu spēlītes pirms miega,” ironizē vēl kāds.
Video apskatāms šeit.