Piektdiena, 12.12.2025 03:45
Iveta, Otīlija
Piektdiena, 12.12.2025 03:45
Iveta, Otīlija
Piektdiena, 12. decembris, 2025 02:45

Kinoteātrī "Splendid Palace" demonstrēs "Straumes" komandas atlasītās filmas

Leta
Kinoteātrī "Splendid Palace" demonstrēs "Straumes" komandas atlasītās filmas
Foto: freepik
Piektdiena, 12. decembris, 2025 02:45

Kinoteātrī "Splendid Palace" demonstrēs "Straumes" komandas atlasītās filmas

Leta

Kinoteātrī "Splendid Palace" no šodienas varēs noskatīties ciklu "Visas filmas par kaķiem. "Straumes" komandas izlase", informēja SIA "Rīgas nami" pārstāvis Jānis Bunte.

Animācijas filmas "Straume" komanda norāda, ka, svinot "Straumes" zāles atklāšanu, puses vienojušās veidot kaķu filmu izlasi, kur ne vienmēr kaķi ir galvenie varoņi, bet ir būtiski kinodarbu elementi.

Godinot "Straumes" un tās komandas panākumus un devumu Latvijas animācijas filmu starptautiskās atpazīstamības veicināšanā, kinoteātra "Splendid Palace" Mazā zāle pārdēvēta par "Straumes" zāli.

"Straumes" komandas izlasi veido 1934. gada režisora Žana Vigo darbs "Atalanta". Šo filmu "Splendid Palace" varēs noskatīties piektdien plkst. 17, savukārt 19. decembrī interesenti varēs noskatīties režisoru Džoela un Ītana Koenu filmu "Stāsts par Lūinu Deivisu".

Kinoteātrī "Splendid Palace" 26. decembrī demonstrēs režisora Jošefumi Kondi animācijas filmu "Sirds čuksti", bet 2. janvārī skatītājiem piedāvās režisoru Joko Kuno un Nobuhiro Jamašita filmu "Spoku kaķis Anzu".

Bunte norāda, ka "Straumes" zāle piedzīvojusi renovāciju. Zāles interjers veidots mūsdienīgā "black box" stilā ar tumšiem toņiem un lakonisku dizainu, kas rada galerijas efektu. Savukārt zāles sienas tagad rotātas ar integrētiem animācijas filmas kadriem.

Renovācijas laikā kinoteātris "Splendid Palace" veicis arī virkni tehnoloģiskus un skatītāju komforta uzlabojumus, lai "Straumes" zāle atbilstu mūsdienu kino skatīšanās prasībām. Uzstādīta silto grīdu sistēma un 11 īpaši infrasarkanie apsildes paneļi. Tāpat zālē tagad ir jauni, ergonomiski kino krēsli.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?