Animācijas filmas "Straume" komanda norāda, ka, svinot "Straumes" zāles atklāšanu, puses vienojušās veidot kaķu filmu izlasi, kur ne vienmēr kaķi ir galvenie varoņi, bet ir būtiski kinodarbu elementi.
Godinot "Straumes" un tās komandas panākumus un devumu Latvijas animācijas filmu starptautiskās atpazīstamības veicināšanā, kinoteātra "Splendid Palace" Mazā zāle pārdēvēta par "Straumes" zāli.
"Straumes" komandas izlasi veido 1934. gada režisora Žana Vigo darbs "Atalanta". Šo filmu "Splendid Palace" varēs noskatīties piektdien plkst. 17, savukārt 19. decembrī interesenti varēs noskatīties režisoru Džoela un Ītana Koenu filmu "Stāsts par Lūinu Deivisu".
Kinoteātrī "Splendid Palace" 26. decembrī demonstrēs režisora Jošefumi Kondi animācijas filmu "Sirds čuksti", bet 2. janvārī skatītājiem piedāvās režisoru Joko Kuno un Nobuhiro Jamašita filmu "Spoku kaķis Anzu".
Bunte norāda, ka "Straumes" zāle piedzīvojusi renovāciju. Zāles interjers veidots mūsdienīgā "black box" stilā ar tumšiem toņiem un lakonisku dizainu, kas rada galerijas efektu. Savukārt zāles sienas tagad rotātas ar integrētiem animācijas filmas kadriem.
Renovācijas laikā kinoteātris "Splendid Palace" veicis arī virkni tehnoloģiskus un skatītāju komforta uzlabojumus, lai "Straumes" zāle atbilstu mūsdienu kino skatīšanās prasībām. Uzstādīta silto grīdu sistēma un 11 īpaši infrasarkanie apsildes paneļi. Tāpat zālē tagad ir jauni, ergonomiski kino krēsli.