Pirmdiena, 22.12.2025 09:44
Saulvedis
Pirmdiena, 22.12.2025 09:44
Saulvedis
Pirmdiena, 22. decembris, 2025 09:28

Klasika, ko nedrīkst aizmirst – divas gardas rasola receptes

OgreNet
Klasika, ko nedrīkst aizmirst – divas gardas rasola receptes
Foto: Publicitātes
Pirmdiena, 22. decembris, 2025 09:28

Klasika, ko nedrīkst aizmirst – divas gardas rasola receptes

OgreNet

Tuvojoties gada sirsnīgākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem, ģimenēs visā Latvijā arvien biežāk galdā tiek celti tradicionāli ēdieni, kuru receptes nodotas no paaudzes paaudzē. Viens no neatņemamiem svētku galda favorītiem ir rasols – salāti, kas simbolizē māju sajūtu, kopā būšanu un svētku garšu, apvienojot klasiskas sastāvdaļas un pārbaudītas vērtības.

VEGĀNISKAIS RASOLS

Nepieciešamās sastāvdaļas salātiem:

3 marinētie gurķi

1 garais svaigais gurķis

“Spilva” 4 sezonu majonēze

1 ēdamkarotes etiķa

2 – 3 ēdamkarotes ūdens

2 sīki sakapāti sīpoli

1 ēdamkarotes mārrutku

Malti pipari (pēc garšas)

Šķipsniņa cukurs

6 lieli vārīti kartupeļi

3 – 4 vārīti burkāni

konservēti zaļie zirnīši

Nepieciešamās sastāvdaļas mērcei:

1 ēdamkarotes eļļas

Citrona sula no viena citrona

Smalki sagrieztas dilles

2 – 3 saspiestas ķiploku daiviņas

1 – 2 tējkarotes klasiskās sinepes

Sāls (pēc garšas)

Pagatavošana:

Mērce: visas sastāvdaļas samaisa atsevišķā traukā un uz brīdi ievieto ledusskapī, lai garšas apvienojas.

Rasols: Novārītos sakņaugus, marinētos gurķus un citus svaigos dārzeņus sagriež mazos kubiņos, sīpolu smalki sakapā. Visas sastāvdaļas liek kopā palielā bļodā, pievieno marinētos dārzeņus un rūpīgi apmaisa. Pielej mērci, visu kārtīgi vēlreiz iemaisot, līdz salātu masa ir viendabīga.

GARDAIS SVĒTKU RASOLS

Nepieciešamās sastāvdaļas salātiem:

1 burciņa konservētu zaļo zirnīšu

500 g labas doktora desas

6 ar visu mizu novārīti kartupeļi

3 ar visu mizu novārīti burkāni

4 cieti vārītas olas

150 ml vismaz 20% skābā krējuma

150 ml rasola majonēzes

Sāls, sinepes, melnie pipari pēc garšas

Pagatavošana:

Nomizo un sagriež mazos vienādos kubiņos kartupeļus un burkānus. Sagriež arī gurķus, doktora desu un olas. Visu liek vienā lielā bļodā, pievieno notecinātus konservētus zirnīšus. Mazākā bļodā sajauc mērci no krējuma, majonēzes, pēc garšas pievienojot ~ 1 ēdamkaroti sinepju, sāli un svaigi maltus melnos piparus. Mērci lej pāri lielās bļodas saturam un visu sajauc kārtīgi kopā. Pirms pasniedz galdā, ļauj garšām savilkties vismaz 30 minūtes.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?