VEGĀNISKAIS RASOLS
Nepieciešamās sastāvdaļas salātiem:
3 marinētie gurķi
1 garais svaigais gurķis
“Spilva” 4 sezonu majonēze
1 ēdamkarotes etiķa
2 – 3 ēdamkarotes ūdens
2 sīki sakapāti sīpoli
1 ēdamkarotes mārrutku
Malti pipari (pēc garšas)
Šķipsniņa cukurs
6 lieli vārīti kartupeļi
3 – 4 vārīti burkāni
konservēti zaļie zirnīši
Nepieciešamās sastāvdaļas mērcei:
1 ēdamkarotes eļļas
Citrona sula no viena citrona
Smalki sagrieztas dilles
2 – 3 saspiestas ķiploku daiviņas
1 – 2 tējkarotes klasiskās sinepes
Sāls (pēc garšas)
Pagatavošana:
Mērce: visas sastāvdaļas samaisa atsevišķā traukā un uz brīdi ievieto ledusskapī, lai garšas apvienojas.
Rasols: Novārītos sakņaugus, marinētos gurķus un citus svaigos dārzeņus sagriež mazos kubiņos, sīpolu smalki sakapā. Visas sastāvdaļas liek kopā palielā bļodā, pievieno marinētos dārzeņus un rūpīgi apmaisa. Pielej mērci, visu kārtīgi vēlreiz iemaisot, līdz salātu masa ir viendabīga.
GARDAIS SVĒTKU RASOLS
Nepieciešamās sastāvdaļas salātiem:
1 burciņa konservētu zaļo zirnīšu
500 g labas doktora desas
6 ar visu mizu novārīti kartupeļi
3 ar visu mizu novārīti burkāni
4 cieti vārītas olas
150 ml vismaz 20% skābā krējuma
150 ml rasola majonēzes
Sāls, sinepes, melnie pipari pēc garšas
Pagatavošana:
Nomizo un sagriež mazos vienādos kubiņos kartupeļus un burkānus. Sagriež arī gurķus, doktora desu un olas. Visu liek vienā lielā bļodā, pievieno notecinātus konservētus zirnīšus. Mazākā bļodā sajauc mērci no krējuma, majonēzes, pēc garšas pievienojot ~ 1 ēdamkaroti sinepju, sāli un svaigi maltus melnos piparus. Mērci lej pāri lielās bļodas saturam un visu sajauc kārtīgi kopā. Pirms pasniedz galdā, ļauj garšām savilkties vismaz 30 minūtes.