Turpinot iesākto tradīciju, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "CleanR" no šā gada 24. decembra līdz 2026. gada 20. janvārim bez maksas izvedīs savu klientu Ziemassvētku eglītes, informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
“Akcija notiks jau piekto gadu pēc kārtas. Pēdējo gadu dati skaidri parāda – iedzīvotāju iesaiste atbildīgā Ziemassvētku eglīšu nodošanā ir kļuvusi par stabilu tradīciju. Kopš 2022. gada esam savākuši par 184% vairāk eglīšu, un tendence joprojām turpina kāpt. Īpaši straujš lēciens redzams šogad – 2025. gada sākumā savākto eglīšu skaits sasniedza 22 438, kas ir gandrīz par 40% vairāk nekā pērn. Šie rezultāti apliecina, ka iedzīvotāji arvien aktīvāk izvēlas videi draudzīgu rīcību un uzticas mūsu nodrošinātajam savākšanas risinājumam,” stāsta V. Stankevičs.
Ar “CleanR” kolēģu palīdzību eglītes, kas iepriekš priecēja kā svētku rotājumi, tiek pārstrādātas un pārvērstas par siltumenerģijas avotu, tādējādi sniedzot gan ekonomisku, gan ekoloģisku pienesumu.
Akcijā drīkst nodot tikai dabīgās eglītes. Svarīgi atcerēties, ka pirms eglīšu nodošanas tā jāatbrīvo no visiem svētku rotājumiem. Ja eglīte bijusi podā, tā jāizņem no poda un jāatbrīvo arī no augsnes. “CleanR” pieņems eglītes augstumā līdz 2,5 metriem, bet, ja tā būs lielāka, egle jāsazāģē mazākās daļās.
Privātmāju iedzīvotāji var pieteikt eglīšu izvešanu klientu pašapkalpošanās portālā www.manai.videi.lv, zvanot uz klientu apkalpošanas centra numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi . Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, “CleanR” izveidos speciālu eglīšu maršrutu, iepriekš informējot, kurā dienā eglītes tiks izvestas. Vismaz dienu pirms izvešanas eglīte jāatstāj vietā, kur parasti tiek izstumti konteineri.
Savukārt daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem eglīšu izvešana jāpiesaka sava nama pārvaldniekam, kurš informēs iedzīvotājus par datumu, kad eglītes tiks izvestas.
Eglīšu izvešana turpināsies arī pēc 20. janvāra, taču iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem tas jau būs maksas pakalpojums. “CleanR” līdzšinējā pieredze liecina, ka iedzīvotāji no eglītēm atbrīvojas līdz pat Jāņiem.
Savukārt SIA "Ķilupe" piedāvā iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot Ziemassvētku eglītes šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Ogrē, Akmeņu ielā 43A.