Spēlēt vecāku bērnības "bezmaksas" galda spēles
"Kuģu lādēšana", "Kartupelis", "Blusas", "Karātavas" - katram pieaugušajam atmiņā noteikti ir kāda bērnības spēle, kuras spēlēšanai vajadzīgs vien papīrs un pildspalva. Iemāciet tās saviem bērniem! Šīs vienkāršās spēles bērniem parāda, ka jautrība nav atkarīga no naudas, lietotnēm vai ierīcēm. Viņi redz, ka vecāki prot izklaidēties radoši - un tas iedvesmo.
Plānot ziemas nedēļas nogales kopā
Ziemas vakaros var uzbūvēt veselu sapņu karti - kur ziemā gribētos doties, ko kopā izmēģināt, ko iemācīties. Plānošana pati par sevi ir sirsnīga saruna par vēlmēm un gaidām. Bērni jūtas iesaistīti un līdzvērtīgi, kad viņu idejas tiek uzklausītas un ierakstītas ģimenes plānā. Šādā veidā katrs ģimenes loceklis cits par citu var uzzināt arī ko jaunu.
Bērni māca gudrības vecākiem
Šis ir lielisks veids, kā kopā pavadīt laiku, kā arī nostiprināt zināšanas un vienlaikus pasmieties! Bērns var "spēlēt skolotāju" - uzdot vecākiem skolā nesen pildītus klases vai pārbaudes darbus, izdomāt jautājumus par apgūto mācību vielu, labot kļūdas. Šī rotaļa palīdz bērnam stiprināt pašapziņu, savukārt vecākiem tā ir iespēja iejusties bērna pasaulē - redzēt, kas viņu aizrauj vai sagādā grūtības.
Izveidot ģimenes "miera vakaru"
Vienu vakaru nedēļā var noteikt par "klusuma un mierīguma vakaru": izslēdz visus ekrānus, iededz sveces, uzliek mierīgu mūziku, dzer tēju un sarunājas. Var kopā lasīt grāmatu, zīmēt vai vienkārši stāstīt, kas šodien bijis labs un kas - ne tik labs. Klusums ģimenē palīdz atjaunoties - tas ir pretstats skaļajai un ātrajai ikdienai. Bērni ļoti izjūt, kad vecāki spēj būt mierīgi un klātesoši.
Kopīga gatavošana vai "vakariņu sacensības"
Kopā gatavotais ēdiens garšo vislabāk! Piešķir vakaram spēles elementu - katru reizi izvēlieties vienu "galveno sastāvdaļu" un sacentieties, kurš izdomās (vai atradīs internetā vai pavārgrāmatās), kā šo produktu visinteresantāk pagatavot. Vēl labāk - ja šis izvēlētais produkts līdz šim jūsu mājās nav bijis biežs viesis. Ēdiena gatavošana bērniem māca atbildību, radošumu un pašpietiekamību. Tas, ka mamma vai tētis slavē viņu pagatavoto maltīti, stiprina bērna pārliecību un "es varu!